Во Владивостоке снова отключают холодную воду

Источник: Восток Медиа

С 20 сентября во Владивостоке возобновляются отключения холодной воды. На этой неделе в список попали три городские улицы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

С 9 часов утра и до 19:00 в среду сотрудники краевого предприятия «Приморский водоканал» будут заниматься плановым ремонтом своих объектов. В связи с этим без холодной воды временно останется вся Каштановая улица и часть Кипарисовой — дома № 2, 4, 4а, 6, 8, 14, 16.

Завтра, 21 сентября, специалисты займутся другими адресами. В список попали: Днепровский переулок, 5 и 5/1 (там воды не будет с 9 до 16 часов), а также Уборевича, 13, 15, 15а и 17 (отключения запланированы с 9 до 13 часов).

После этого «Приморский водоканал» сделает небольшой перерыв в плановых отключениях — до 26 сентября.