В Хабаровске суд заблокировал доступ к видеоинструкции для «зацеперов»
Дети в кадре ходили по крыше вагона и говорили о том, как это здорово.
Дети в кадре ходили по крыше вагона и говорили о том, как это здорово.
В дальневосточной столице суд признал запрещённой информацию в Интернете, которая пропагандировала «зацепинг» среди несовершеннолетних. Правоохранители нашли в Сети целый сайт, который содержал видео с опасными подростковыми играми.
Портал выявила хабаровская транспортная прокуратура в результате проведённого мониторинга. На видео дети передвигались снаружи вагонов — на крыше и автосцепном устройстве, сопровождая свои действия одобрительными комментариями. Запись содержала рискованные действия несовершеннолетних, опасные для жизни.
По информации
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о «зацеперах», которые, рискуя жизнью, находят для себя опасные развлечения. Например, этой осенью сотрудники железной дороги засекли в краевом центре двоих 10-летних школьников, которые катались таким образом на поезде. Они не получили травм, а вот другой юный «зацепер» при прыжке с состава сломал ногу.