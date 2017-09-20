В Хабаровске суд заблокировал доступ к видеоинструкции для «зацеперов»

В дальневосточной столице суд признал запрещённой информацию в Интернете, которая пропагандировала «зацепинг» среди несовершеннолетних. Правоохранители нашли в Сети целый сайт, который содержал видео с опасными подростковыми играми.

Портал выявила хабаровская транспортная прокуратура в результате проведённого мониторинга. На видео дети передвигались снаружи вагонов — на крыше и автосцепном устройстве, сопровождая свои действия одобрительными комментариями. Запись содержала рискованные действия несовершеннолетних, опасные для жизни.

По информации пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры, сотрудники надзорного ведомства обратились в Железнодорожный районный суд Хабаровска с заявлением о том, чтобы найденную информацию признали запрещённой к распространению на территории России. Требования удовлетворили в полном объёме. Как только судебный акт вступит в законную силу, его направят в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, чтобы к сайту ограничили доступ.