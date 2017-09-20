Апелляционный суд оставил бывшего вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова в СИЗО
Ответственный за ЖКХ, ТЭК и лесное хозяйство
Ответственный за ЖКХ, ТЭК и лесное хозяйство
Владивосток, 20 сентября, PrimaMedia.
Приморский краевой суд оставил в силе постановление Фрунзенского районного суда Владивостока о продлении срока содержания под стражей бывшего
Напомним, Евгений Вишняков был задержан сотрудниками ФСБ 26 июля, его подозревают в превышении полномочий во время строительства, связанного с микрорайоном «Радужный» под Уссурийском. Вместе с ним был задержан и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж, однако позже его отпустили под подписку.
Ранее Фрунзенский районный суд продлил меру пресечения бывшему
«Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения постановления суда. Жалоба оставлена без удовлетворения», — уточнила представитель суда.
Справка: Евгений Вишняков был назначен на должность заместителя губернатора в феврале 2015 года во время масштабной кадровой ротации в администрации Приморского края, которую провел губернатор Владимир Миклушевский. Ранее Вишняков успел поработать в должности