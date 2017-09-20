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03:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Апелляционный суд оставил бывшего вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова в СИЗО

Ответственный за ЖКХ, ТЭК и лесное хозяйство экс-чиновник будет находиться под стражей до 10 января 2018 года.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 сентября, PrimaMedia.

Приморский краевой суд оставил в силе постановление Фрунзенского районного суда Владивостока о продлении срока содержания под стражей бывшего вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова, сообщила корр. ИА PrimaMedia пресс-секретарь суда Виктория Ковалева.

Напомним, Евгений Вишняков был задержан сотрудниками ФСБ 26 июля, его подозревают в превышении полномочий во время строительства, связанного с микрорайоном «Радужный» под Уссурийском. Вместе с ним был задержан и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж, однако позже его отпустили под подписку.

Ранее Фрунзенский районный суд продлил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморья Евгению Вишнякову до 10 января 2018 года. Защита экс-чиновника не согласились с постановлением суда.

«Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения постановления суда. Жалоба оставлена без удовлетворения», — уточнила представитель суда.

Справка: Евгений Вишняков был назначен на должность заместителя губернатора в феврале 2015 года во время масштабной кадровой ротации в администрации Приморского края, которую провел губернатор Владимир Миклушевский. Ранее Вишняков успел поработать в должности вице-губернатора Забайкальского края и вице-премьера правительства этого же региона, долгое время работал в ГК «Росатом». В Приморском крае Вишняков курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, лесного хозяйства. Являлся председателем краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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