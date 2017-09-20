Апелляционный суд оставил бывшего вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова в СИЗО

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 сентября, PrimaMedia.

Приморский краевой суд оставил в силе постановление Фрунзенского районного суда Владивостока о продлении срока содержания под стражей бывшего вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова, сообщила корр. ИА PrimaMedia пресс-секретарь суда Виктория Ковалева.

Напомним, Евгений Вишняков был задержан сотрудниками ФСБ 26 июля, его подозревают в превышении полномочий во время строительства, связанного с микрорайоном «Радужный» под Уссурийском. Вместе с ним был задержан и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж, однако позже его отпустили под подписку.

Ранее Фрунзенский районный суд продлил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморья Евгению Вишнякову до 10 января 2018 года. Защита экс-чиновника не согласились с постановлением суда.

«Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения постановления суда. Жалоба оставлена без удовлетворения», — уточнила представитель суда.