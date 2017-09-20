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03:31 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Главную роль в клипе «Руки вверх» сыграла комсомольчанка

За год жизни в Москве девушка успела поработать с Джоном Малковичем и Найком Борзовым.

Начинающая актриса из Комсомольска-на-Амуре Влада Табуноки (Ерофеева) сыграла главную роль в новом клипе группы «Руки вверх», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам девушки, режиссёр клипа пригласила её за один день до начала съёмок.

— Это было очень неожиданно. Кроме того, что роль, которая мне досталась, главная в клипе, больше ничего сказать не могу, поскольку премьера ещё не состоялась. Но поделюсь впечатлениями: песня очень чувственная, эмоциональная. Это повзрослевшие «Руки Вверх», но при этом не утратившие свой задор и позитивную энергию. Клип выйдет совсем скоро, возможно, в дальнейшем будет кое-что ещё интересное, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Влада. Это не первая роль девушки. Зрители уже могли видеть её в клипе Найка Борзова из проекта, посвящённого Виктору Цою.

Влада также снялась в сцене с Джоном Малковичем для нового фильма Ани Меликян «Про любовь. Только для взрослых». Девушка признается, что это был хоть и небольшой, но очень важный для неё эпизод. Ей повезло — во время съёмок сцены с кинозвездой барахлила техника и пришлось делать множество дублей.

 — Квадрокоптер то ли не запускался, то ли не туда летел, и мы делали эту сцену много-много раз, и я много-много раз говорила свои три драгоценных предложения Джону Малковичу. Он такой прекрасный, очень милый. Мы общались конечно, переглядывались, улыбались. У него добрый взгляд, тёплая аура, и все это приправлено талантом и красотой, — поделилась с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня» Влада.

Фильм вышел на большие экраны 1 сентября. Ещё одной значимой для начинающей актрисы работой стали съемки в клипе «Крылья» о театре «Недослов».
— В нём работают люди, которые не разговаривают и не слышат. Это что-то прекрасное. Талантливые, безумно талантливые и чистые люди, — говорит актриса.

Влада родилась и выросла в Комсомольске-на-Амуре. Год назад она перебралась в Москву и вскоре «засветилась» на digital-витринах ЦУМа в качестве модели. Видео транслировалось на экранах самого известного в стране магазина, и карьера девушки пошла в гору. Владу пригласили сняться для каталога ЦУМа и принять участие в фэшн-шоу магазина.

 — Для меня этот показ стал большим личным успехом, потому что мой рост для модели очень маленький. После этого события я стала больше верить в себя, а не в заданные стандарты красоты, — говорит девушка. Сейчас Влада учится на актёрском факультете у Сергея Соловьёва и уже имеет в своём портфолио роли в короткометражных фильмах, рекламных роликах и других проектах. За год покорения столицы Влада успела не только поработать в модельном бизнесе и кино, но и отучилась на радиодиджея. Параллельно Влада занимается бальными танцами и даже преподаёт их взрослым в школе на Чистых прудах, когда её тренер в отъездах.

— Хочу связать жизнь и с танцами тоже. Это очень помогает мне в актерской работе. Ещё стараюсь успевать работать в модельном бизнесе. Раньше работала в модельном агентстве Lumpen, которое продвигает нестандартную красоту. Сейчас у меня другое агентство — Number.

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