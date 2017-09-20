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03:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Губернатор Приморья предложил провести конкурс красоты

IV Всероссийский конкурс таланта и грации «Краса студенчества России» пройдет в Приморье с 1 по 7 ноября. На совещании под руководством Губернатора края Владимира Миклушевского местом проведения финала конкурса назван Дальневосточный федеральный университет на острове Русский, сообщает ИА «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Как сообщил директор краевого департамента по делам молодежи Александр Кайданович, традиция принимать в Приморье всероссийское молодежное мероприятие появилась в 2015 году. В этот раз выбор пал на IV Всероссийский конкурс таланта и грации «Краса студенчества России».

«85 субъектов Российской Федерации уже получили от нас приглашения, ведем прием заявок. Этот конкурс, который будет проходить с 1 по 7 ноября, не для просто красивых, но еще умных студенток», — обозначил он.

Директор департамента представил детали программы мероприятия. Так, с 1 по 2 ноября запланированы конкурс эссе, презентация участниц, собеседование, защита творческих проектов. 6 ноября состоится финал конкурса.

«Это будет красочное шоу, в котором примут участие 12 финалисток. Пока думаем над местом проведения», — отметил Александр Кайданович.

Владимир Миклушевский предложил остановить выбор на кампусе ДВФУ, который уже успел зарекомендовать себя в качестве комфортной и красивой площадки для приема мероприятий самого высокого уровня, как прошедший недавно Восточный экономический форум с участием Президента России Владимира Путина и глав еще трех иностранных государств.

«Это наиболее оптимальная площадка для мероприятия такого уровня. Мы достойно провели там и фестиваль “Лето на Русском”. Соответствующее поручение я дам, вступайте в переговоры, доставку светового и звукового оборудования из “Фетисов Арены” организуем», — заявил Губернатор.

Напомним, Всероссийский конкурс таланта и грации «Краса студенчества России» направлен на развитие общественных, социальных и культурных связей между молодежью субъектов России, сохранение культуры, традиций и обычаев народов страны. Кроме того, это один из способов развития творческих способностей студенческой молодежи. Ежегодно в нем принимают участие более 50 студенток. Ранее финальные этапы конкурса проходили в западной части страны: в Казани, Санкт-Петербурге и Петрозаводске.

Принять участие в конкурсе могут девушки в возрасте от 18 до 25 лет — учащиеся профессиональных образовательных организаций или студентки вузов всех форм обучения, победившие в конкурсе внутри своего учебного заведения. Для этого необходимо направить заявку по адресу электронной почты studvesna@bk.ru с пометкой «Краса студенчества России» до 5 октября 2017 года. Полный список требований к участницам и предоставляемым документам и материалам указан в Положении. Участие в конкурсе бесплатное — сообщает краевая администрация.

Учредителями мероприятия являются Министерство культуры Российской Федерации, Администрация Приморского края, Федеральное агентство по делам молодежи и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (495) 625−19−01, 625−03−15.

Михаил Грач.

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