Набережная Хабаровска станет вечнозелёной
Сто кедров и пихт высадят этой осенью на территории парковой зоны.
Сто кедров и пихт высадят этой осенью на территории парковой зоны.
На набережной Хабаровска появятся 100 новых деревьев. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», их доставили из Биробиджанского лесопитомника.
«Это 60 кедров и 40 пихт. Их высота — от трёх до пяти метров. Деревья будут высажены по всей парковой зоне набережной — начиная от памятника маршалу Александру Василевскому, вблизи открытого бассейна, в районе южной трибуны стадиона имени Ленина, включая территорию около детских аттракционов. У нас уже есть практика высадки осенью, поэтому есть уверенность, что они нормально переживут зиму. Выбор пал именно на эти породы, потому что они вечнозелёные», — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга.
Добавим, что летом в парковой зоне уже высадили кустарники, а также деревья лиственных пород — орех и берёза. Денис Кульга отметил, что весной продолжат эти работы.
Напомним, в озеленении парковой зоны набережной также приняли участие хабаровские журналисты.