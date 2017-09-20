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03:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Набережная Хабаровска станет вечнозелёной

Сто кедров и пихт высадят этой осенью на территории парковой зоны.

На набережной Хабаровска появятся 100 новых деревьев. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», их доставили из Биробиджанского лесопитомника.

«Это 60 кедров и 40 пихт. Их высота — от трёх до пяти метров. Деревья будут высажены по всей парковой зоне набережной — начиная от памятника маршалу Александру Василевскому, вблизи открытого бассейна, в районе южной трибуны стадиона имени Ленина, включая территорию около детских аттракционов. У нас уже есть практика высадки осенью, поэтому есть уверенность, что они нормально переживут зиму. Выбор пал именно на эти породы, потому что они вечнозелёные», — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга.

Добавим, что летом в парковой зоне уже высадили кустарники, а также деревья лиственных пород — орех и берёза. Денис Кульга отметил, что весной продолжат эти работы.

Напомним, в озеленении парковой зоны набережной также приняли участие хабаровские журналисты.

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