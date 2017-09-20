Набережная Хабаровска станет вечнозелёной

«Это 60 кедров и 40 пихт. Их высота — от трёх до пяти метров. Деревья будут высажены по всей парковой зоне набережной — начиная от памятника маршалу Александру Василевскому, вблизи открытого бассейна, в районе южной трибуны стадиона имени Ленина, включая территорию около детских аттракционов. У нас уже есть практика высадки осенью, поэтому есть уверенность, что они нормально переживут зиму. Выбор пал именно на эти породы, потому что они вечнозелёные», — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга.