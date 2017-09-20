В Приморье открывается центр по сохранению дальневосточного леопарда

Источник: РИА Новости

«Новый объект… призван стать научным, образовательным и туристическим центром «Земли леопарда», — сообщает пресс-служба парка. В новом центре разместились штаб оперативного реагирования, гараж с большим автопарком, служебный и гостиничный жилой корпус, музей, зал переговоров и помещение для лекций.

В строительстве использовались экологически чистые материалы, территория выделяется зеленым парком. В парке есть несколько зеленых зон в форме отпечатка огромной лапы леопарда, на одном из таких отпечатков даже расположилась детская площадка. Новая усадьба национального парка находится на окраине села Барабаш на участке площадью пять гектар.

«Нам удалось создать место, в котором размыты границы между природой и человеком, где на благо популяции дальневосточного леопарда и его дома смогут трудиться десятки сотрудников нашей дирекции. Центральная усадьба — это лицо “Земли леопарда”, здесь мы можем представить территорию и все биоразнообразие, все возможности для науки и обучения. Усадьба станет дискуссионной и диалоговой площадкой для представителей власти, ученых, экологов. Она также может быть своеобразным культурным центром для местных жителей, который способен стать толчком к развитию экологического туризма в Хасанском районе», — сказала директор «Земли леопарда» Татьяна Барановская.