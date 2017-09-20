Суд по делу экс-депутата Думы Владивостока Зинаиды Ким вновь отложен

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 сентября, PrimaMedia.

Слушание по делу обвиняемых в фальсификации избирательных документов экс-депутата Думы Владивостока Зинаиды Ким и сотрудницы избирательной комиссии Елены Футиной вновь отложено, теперь до 6 ноября. Причиной стало ходатайство гособвинения, пояснила корр. ИА PrimaMedia представитель Ленинского районного суда.

Напомним, 18 сентября 2016 года в Приморском крае проходили выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Приморского края. По стечению обстоятельств журналисты из Владивостока под видом голосующих стали свидетелями факта возможного подкупа, подвоза и признаков сговора с представителями избирательных участков. За голос им предложили по 500 рублей. Причем весь процесс — от инструктирования молодежи по поводу голосования по чужим открепительным удостоверениям до выдачи бюллетеней — зафиксировали на видео и выложили в Интернет.

Сначала уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов было возбуждено в отношении члена участковой избирательной комиссии № 522 с правом решающего голоса Елены Футиной — именно она приняла от избирателя-журналиста открепительное удостоверение на имя другого человека, выданное другой избирательной комиссией и паспорт, а далее внесла в список избирателей недостоверные сведения о голосовавшем лице.

Зинаида Ким долгое время проходила по этому делу лишь свидетелем. Но после проведения всех необходимых экспертиз ей было предъявлено обвинение. По версии следствия, она, с целью получения статуса депутата Законодательного Собрания Приморского края, разработала план совершения фальсификации на выборах. Подозреваемая консультировала неосведомленных о ее преступном умысле лиц об алгоритме их действий при осуществлении процедуры голосования, а также обеспечила явку на участковую избирательную комиссию граждан, голосующих с использованием предоставленных ею открепительных удостоверений третьих лиц. Кроме того, организовала совершение преступления членом участковой избирательной комиссии, которая сфальсифицировала избирательные документы, а именно внесла в список избирателей недостоверных сведений о голосовавших лицах, которые в выборах участие не принимали, в голосовании не участвовали.