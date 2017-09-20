Иркутян приглашают на встречу, посвященную 80-летию Приангарья
Попасть на мероприятия можно будет свободно.
Попасть на мероприятия можно будет свободно.
В Иркутске очередная встреча цикла «Сто лиц Восточной Сибири» состоится 27 сентября в отделе истории краеведческого музея. Начало — в 17:30.
Темой новой встречи будет посвящена 80-летию Иркутской области. Гости вечера смогут увидеть вновь созданную экспозицию, посвященную истории региона и обсудить некоторые её этапы. Вход на мероприятие будет свободным.