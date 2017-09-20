19-летняя бизнес леди, лишенная ДВ гектара в Хабаровском крае, обжалует решение суда

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 сентября, AmurMedia.

19-летняя Наталья Крумина, которая стала первой, кого лишили «дальневосточного гектара», намерена оспаривать соответствующее решение Ванинского районного суда Хабаровского края. Об этом «Газете.Ru» сказал ее представитель в суде Эрик Березовский, сообщает ИА AmurMedia.

«Мы однозначно будем обжаловать решение, проконсультировавшись со всеми юристами. Много вопросов к суду есть», — отметил он.

По словам Березовского, были нарушены многие нормы, и суд не принимал ходатайство.

Сам Березовский в ходе слушаний рассказывал, как лично на сайте выбирал участок на карте дальневосточных гектаров, как получал согласование.

Речь идет об участке площадью 419 кв. м, который находился в центре поселка Ванино, на Приморском бульваре. Право на него отозвал суд Ванинского района Хабаровского края.