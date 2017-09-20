Трамвайные рельсы демонтировали на первом участке улицы Светланской во Владивостоке

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Владивосток, 20 сентября, PrimaMedia.

Дорожные строители подрядной организации завершили демонтаж трамвайных рельсов на участке улицы Светланской (от остановки общественного транспорта «ДВГТУ» до опор Золотого моста) во Владивостоке. Всего было разобрано более 800 метров путей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

На первом участке завершена разборка старого асфальтобетонного покрытия при помощи самоходных фрез и экскаваторов, демонтированы трамвайные пути. Рельсы, шпалы, крепежные материалы вывозят и передают по акту приема-передачи муниципальному унитарному предприятию «Муниципальная недвижимость» для дальнейшего использования. Уже началось устройство основания дороги на межпутье.

Напомним, что демонтаж трамвайных путей осуществляется в три этапа: первый участок — от остановки транспорта «ДВГТУ» до опор Золотого моста, второй — от опор моста до Дома офицеров флота и третий — от ДОФ до пересечения улиц Светланская — Уборевича.