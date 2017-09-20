Трамвайные рельсы демонтировали на первом участке улицы Светланской во Владивостоке
Рабочие разобрали 800 метров путей от остановки общественного транспорта «ДВГТУ» до опор Золотого моста (ФОТО).
Рабочие разобрали 800 метров путей от остановки общественного транспорта «ДВГТУ» до опор Золотого моста (ФОТО).
Владивосток, 20 сентября, PrimaMedia.
Дорожные строители подрядной организации завершили демонтаж трамвайных рельсов на участке улицы Светланской (от остановки общественного транспорта «ДВГТУ» до опор Золотого моста) во Владивостоке. Всего было разобрано более 800 метров путей, сообщили ИА PrimaMedia в
На первом участке завершена разборка старого асфальтобетонного покрытия при помощи самоходных фрез и экскаваторов, демонтированы трамвайные пути. Рельсы, шпалы, крепежные материалы вывозят и передают по акту
Напомним, что демонтаж трамвайных путей осуществляется в три этапа: первый участок — от остановки транспорта «ДВГТУ» до опор Золотого моста, второй — от опор моста до Дома офицеров флота и третий — от ДОФ до пересечения улиц Светланская — Уборевича.
Земляные работы на Светланской планируется завершить до конца сентября. Комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон на семи улицах Владивостока ведётся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».