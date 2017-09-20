Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Свекла оказалась суперфудом
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Программу «Жди меня» закрыли
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Ким Чен Ын рассказал об окончательной цели КНДР – СМИ
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
СМИ: Сеть в восторге от фото Глюкозы в купальнике
СМИ: Порошенко назвал дату возвращения Крыма Киеву
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
8Эрмитажные коты нашли новый дом
04:30 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Трамвайные рельсы демонтировали на первом участке улицы Светланской во Владивостоке

Рабочие разобрали 800 метров путей от остановки общественного транспорта «ДВГТУ» до опор Золотого моста (ФОТО).

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Владивосток, 20 сентября, PrimaMedia.

Дорожные строители подрядной организации завершили демонтаж трамвайных рельсов на участке улицы Светланской (от остановки общественного транспорта «ДВГТУ» до опор Золотого моста) во Владивостоке. Всего было разобрано более 800 метров путей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

На первом участке завершена разборка старого асфальтобетонного покрытия при помощи самоходных фрез и экскаваторов, демонтированы трамвайные пути. Рельсы, шпалы, крепежные материалы вывозят и передают по акту приема-передачи муниципальному унитарному предприятию «Муниципальная недвижимость» для дальнейшего использования. Уже началось устройство основания дороги на межпутье.

Напомним, что демонтаж трамвайных путей осуществляется в три этапа: первый участок — от остановки транспорта «ДВГТУ» до опор Золотого моста, второй — от опор моста до Дома офицеров флота и третий — от ДОФ до пересечения улиц Светланская — Уборевича.

Земляные работы на Светланской планируется завершить до конца сентября. Комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон на семи улицах Владивостока ведётся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Вечером вторника небо над Владивостоком озарили мощные разряды молнии
"Зеленые" витаминные бутерброды с хлебом "Подольский" - рецепт от певицы ЛюSea
Лавров рассказал, как прошла встреча с Тиллерсоном
Гуттериш назвал самые серьезные вызовы для человечества
Делегация РФ покинула зал ГА ООН перед речью президента Литвы
В результате землетрясения в Мексике погибли 119 человек
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон снова собрался в Москву
Брат Пабло Эскобара требует с Netflix миллиард долларов
Спорт
«Локомотив» готовится отстоять Кубок России Клубы РФПЛ вступают в борьбу за второй по значимости национальный футбольный трофей
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь