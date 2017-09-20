Памятную доску Циолковскому установили в Иркутске

В Иркутске в честь 160-летия ученого и изобретателя Константина Циолковского открыли памятную доску на пересечении улиц Портовая и Циолковского. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии со ссылкой на комитет по управлению Октябрьским округом города.