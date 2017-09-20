Памятную доску Циолковскому установили в Иркутске
В честь открытия памятной доски устроили праздник.
В честь открытия памятной доски устроили праздник.
В Иркутске в честь 160-летия ученого и изобретателя Константина Циолковского открыли памятную доску на пересечении улиц Портовая и Циолковского. Об этом сообщили в
В рамках открытия памятной доски в микрорайоне прошел праздник с участием жителей, коммерческих организаций и муниципальных учреждений. Также были организованы развлекательная программа для детей, музыкальное выступление вокальной студии средней школы № 76 «Лира»,