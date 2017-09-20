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04:33 (мск), источник: АиФ Иркутск

Памятную доску Циолковскому установили в Иркутске

В честь открытия памятной доски устроили праздник.

В Иркутске в честь 160-летия ученого и изобретателя Константина Циолковского открыли памятную доску на пересечении улиц Портовая и Циолковского. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии со ссылкой на комитет по управлению Октябрьским округом города.

В рамках открытия памятной доски в микрорайоне прошел праздник с участием жителей, коммерческих организаций и муниципальных учреждений. Также были организованы развлекательная программа для детей, музыкальное выступление вокальной студии средней школы № 76 «Лира», мастер-класс по изготовлению пневматической ракеты с последующим ее запуском, аттракцион-шоу мыльных пузырей. Завершил мероприятия танцевальный флешмоб «Космические танцы».

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