Подготовиться к выпускным предлагают школьникам Иркутска

Выставка «Твой выпускной 2018» для учащихся 9 и 11 классов, а также их родителей пройдёт с 12.00 до 16.00 24 сентября 2017 года в Иркутске по адресу: ул. Безбокова, 10а. Как сообщают организаторы, гости выставки смогут определиться с банкетным меню на выпускной бал, подобрать ведущего и заказать выпускной альбом. Для гостей выставки пройдет показ вечерних платьев, свои услуги представят ведущие оформители, стилисты, парикмахеры, фотографы и видеографы города. Вход бесплатный.