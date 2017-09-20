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04:34 (мск), источник: Baikal-info.ru

Подготовиться к выпускным предлагают школьникам Иркутска

Подобрать причёску и платье на выпускной помогут школьницам Иркутска.

Источник: РИА "Новости"

Выставка «Твой выпускной 2018» для учащихся 9 и 11 классов, а также их родителей пройдёт с 12.00 до 16.00 24 сентября 2017 года в Иркутске по адресу: ул. Безбокова, 10а. Как сообщают организаторы, гости выставки смогут определиться с банкетным меню на выпускной бал, подобрать ведущего и заказать выпускной альбом. Для гостей выставки пройдет показ вечерних платьев, свои услуги представят ведущие оформители, стилисты, парикмахеры, фотографы и видеографы города. Вход бесплатный.

Среди посетителей будут разыгрываться подарочные сертификаты и скидки от компаний-участников. Более подробная информация — по телефону 8 (3952) 979−355 и на страницах мероприятия в социальных сетях ВКонтакте и Instagram.

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