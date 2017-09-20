Время вылета туристов из Уфы в Турцию перенесено на 10.20. Самолет неисправен
УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Самолет Turkish Airlines так и не вылетел из Уфы в Анталью. Время отправления опять перенесено. На
УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Самолет Turkish Airlines так и не вылетел из Уфы в Анталью. Время отправления опять перенесено. На
Как уже сообщал «Башинформ», вылет самолета из Уфы в Анталью задерживается более чем на 30 часов. Напомним, с раннего утра 19 сентября 199 пассажиров рейса авиакомпании Turkish Airlines не могут вылететь на курорт
В соответствии с Федеральными авиационными правилами, пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание, после чего туристов разместили в уфимских гостиницах — «Атола» и «Holiday Inn».