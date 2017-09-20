«Доступная рыба» осеннего улова поступит в Хабаровск в октябре

— Объемы продаж кеты и горбуши по программе «Доступная рыба» в этом году уже превысили 130 тонн, но пока в реализацию отправляется летний улов, — подчеркнул Кирилл Фирсов. — Сегодня мы с представителями торговых сетей и рыбопромышленниками определим цену и объёмы поставок красной рыбы осенней добычи. Хочу отметить, что сейчас основной промысел ведётся в Ульчском и Николаевском районах края и предприятия накапливают запасы добытых биоресурсов — никто не будет гонять из Николаевска в Комсомольск-на-Амуре или Хабаровск баржу с 10 тоннами, это экономически невыгодно, добирают до загрузки судна по максимуму. Осенняя красная рыба поступит на прилавки в первой декаде октября и её цена, скорее всего, будет немного выше летней. В прошлом году розничная стоимость июльской кеты была 109 рублей за кг, сентябрьской — 120, а в этом году летняя продавалась уже по 130 рублей за кг. Кроме крупнейших населенных пунктов края, проект «Доступная рыба» реализуется в Охотском, Николаевском, Бикинском и имени Лазо районах, рассматриваются варианты доставки «социальной» кеты в Верхнебуреинский район.