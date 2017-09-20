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05:17 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Доступная рыба» осеннего улова поступит в Хабаровск в октябре

Сейчас в город доставляют 21 тонну красной рыбы, пойманной летом.

Источник: Reuters

В рамках реализации социальной программы «Доступная рыба» в торговые сети Хабаровска в ближайшие дни поступит 21 тонна кеты и горбуши летнего улова по цене не более 130 рублей за кг.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» председатель комитета рыбного хозяйства краевого минприроды Кирилл Фирсов, на этой неделе приобрести красную рыбу без коммерческих наценок можно будет в магазинах «Ветеран», «Три кота», «Любимые продукты», «Самбери», «Амбар», «Самобранка», «Седьмая столица», «Битте».

 — Объемы продаж кеты и горбуши по программе «Доступная рыба» в этом году уже превысили 130 тонн, но пока в реализацию отправляется летний улов, — подчеркнул Кирилл Фирсов. — Сегодня мы с представителями торговых сетей и рыбопромышленниками определим цену и объёмы поставок красной рыбы осенней добычи. Хочу отметить, что сейчас основной промысел ведётся в Ульчском и Николаевском районах края и предприятия накапливают запасы добытых биоресурсов — никто не будет гонять из Николаевска в Комсомольск-на-Амуре или Хабаровск баржу с 10 тоннами, это экономически невыгодно, добирают до загрузки судна по максимуму. Осенняя красная рыба поступит на прилавки в первой декаде октября и её цена, скорее всего, будет немного выше летней. В прошлом году розничная стоимость июльской кеты была 109 рублей за кг, сентябрьской — 120, а в этом году летняя продавалась уже по 130 рублей за кг. Кроме крупнейших населенных пунктов края, проект «Доступная рыба» реализуется в Охотском, Николаевском, Бикинском и имени Лазо районах, рассматриваются варианты доставки «социальной» кеты в Верхнебуреинский район.

 — Нужно напомнить, что «Доступная рыба» это не только реализация красной рыбы летнего и осеннего улова, добытых за три месяца, это программа круглогодичная, — уточнил Кирилл Фирсов. — В рамках договоров о прямых поставках от промысловиков в торговые сети только мороженой корюшки и наваги, охлаждённых сазанов, карасей, верхоглядов, щук и толстолобов поставлено около 317 тонн. Цены на «социальную» корюшку в магазинах-участниках программы не превышают 66 рублей за кг, карась, лещ, красноперка и толстолоб стоит порядка 55 рублей за кг, цена на верхогляда и сазана не превышает 80 рублей за кг.

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