«Доступная рыба» осеннего улова поступит в Хабаровск в октябре
Сейчас в город доставляют 21 тонну красной рыбы, пойманной летом.
Сейчас в город доставляют 21 тонну красной рыбы, пойманной летом.
В рамках реализации социальной программы «Доступная рыба» в торговые сети Хабаровска в ближайшие дни поступит 21 тонна кеты и горбуши летнего улова по цене не более 130 рублей за кг.
Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» председатель комитета рыбного хозяйства краевого минприроды Кирилл Фирсов, на этой неделе приобрести красную рыбу без коммерческих наценок можно будет в магазинах «Ветеран», «Три кота», «Любимые продукты», «Самбери», «Амбар», «Самобранка», «Седьмая столица», «Битте».
— Объемы продаж кеты и горбуши по программе «Доступная рыба» в этом году уже превысили 130 тонн, но пока в реализацию отправляется летний улов, — подчеркнул Кирилл Фирсов. — Сегодня мы с представителями торговых сетей и рыбопромышленниками определим цену и объёмы поставок красной рыбы осенней добычи. Хочу отметить, что сейчас основной промысел ведётся в Ульчском и Николаевском районах края и предприятия накапливают запасы добытых биоресурсов — никто не будет гонять из Николаевска в
— Нужно напомнить, что «Доступная рыба» это не только реализация красной рыбы летнего и осеннего улова, добытых за три месяца, это программа круглогодичная, — уточнил Кирилл Фирсов. — В рамках договоров о прямых поставках от промысловиков в торговые сети только мороженой корюшки и наваги, охлаждённых сазанов, карасей, верхоглядов, щук и толстолобов поставлено около 317 тонн. Цены на «социальную» корюшку в