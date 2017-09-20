Во Владивостоке потухнет Вечный огонь
Специалисты собираются провести завтра профилактику газогорелочного оборудования на мемориале «Боевая слава ТОФ».
Специалисты собираются провести завтра профилактику газогорелочного оборудования на мемориале «Боевая слава ТОФ».
Владивосток, 20 сентября, PrimaMedia.
Профилактические работы на газогорелочном оборудовании Вечного огня мемориала «Боевая слава ТОФ» проведут завтра во Владивостоке. В связи с эти огонь будет отключен с 13.00 до 16.00, сообщили ИА PrimaMedia в
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