Во Владивостоке потухнет Вечный огонь

Профилактические работы на газогорелочном оборудовании Вечного огня мемориала «Боевая слава ТОФ» проведут завтра во Владивостоке. В связи с эти огонь будет отключен с 13.00 до 16.00, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.