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05:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке потухнет Вечный огонь

Специалисты собираются провести завтра профилактику газогорелочного оборудования на мемориале «Боевая слава ТОФ».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 сентября, PrimaMedia.

Профилактические работы на газогорелочном оборудовании Вечного огня мемориала «Боевая слава ТОФ» проведут завтра во Владивостоке. В связи с эти огонь будет отключен с 13.00 до 16.00, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, работы будут проведены специалистами МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей».

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