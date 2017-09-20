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05:50 (мск), источник: РИА Новости

Генконсульство США во Владивостоке скорбит о смерти офицера Петрова

Генконсульство США во Владивостоке скорбит после смерти подполковника Станислава Петрова, распознавшего в Холодную войну ошибочный сигнал об американском ядерном ударе. Сын офицера Дмитрий Петров ранее подтвердил телеканалу «Звезда» факт смерти отца.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Генконсульство США во Владивостоке скорбит после смерти подполковника Станислава Петрова, распознавшего в Холодную войну ошибочный сигнал об американском ядерном ударе.

Сын офицера Дмитрий Петров ранее подтвердил телеканалу «Звезда» факт смерти отца.

«Генеральное консульство США во Владивостоке скорбит по поводу кончины советского офицера Станислава Петрова, настоящего героя, чье решение в прямом смысле слова спасло мир от ядерной войны в 1983 году», — сообщается на странице генконсульства в Facebook.

В 1983 году Станислав Петров, находясь на дежурстве, распознал сбой в системе раннего предупреждения ядерного удара, которая показала, что в США произошел запуск межконтинентальных баллистических ракет. Позднее в ходе расследования выяснилось, что датчики приняли за пуск МБР отраженный солнечный свет.

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