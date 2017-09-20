Генконсульство США во Владивостоке скорбит о смерти офицера Петрова

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Генконсульство США во Владивостоке скорбит после смерти подполковника Станислава Петрова, распознавшего в Холодную войну ошибочный сигнал об американском ядерном ударе.

Сын офицера Дмитрий Петров ранее подтвердил телеканалу «Звезда» факт смерти отца.

«Генеральное консульство США во Владивостоке скорбит по поводу кончины советского офицера Станислава Петрова, настоящего героя, чье решение в прямом смысле слова спасло мир от ядерной войны в 1983 году», — сообщается на странице генконсульства в Facebook.