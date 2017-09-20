Отопительный сезон начался во всей Иркутской области

Отопительный период начался во всех 42 муниципальных образованиях Иркутской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгения Ветрова, 20 сентября 2017 года запущены 984 котельных, продолжается подключение к теплоснабжению жилого фонда в населенных пунктах области, тепло уже подано в 4537 социальных объектов. Теплоисточники ПАО «Иркутскэнерго» во всех городах области работают на отопление и горячее водоснабжение.