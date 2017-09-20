Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Три государства потребовали отстранить Россию от Олимпиады
Скончался Виктор Кременюк
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
А теперь убирайтесь!: Лавров пообщался со швейцарцем-журналистом
СМИ: друзья рассказали о здоровье Задорнова
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
СМИ: Эдита Пьеха рассказала об эгоизме внука Стаса
СМИ: Пугачева выступила в мини на свадьбе олигарха
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
СМИ: Сеть в восторге от фото Глюкозы в купальнике
СМИ: Порошенко назвал дату возвращения Крыма Киеву
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
8В Москве открыли памятник Калашникову
05:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

Отопительный сезон начался во всей Иркутской области

Во всех муниципальных образованиях Иркутской области начат отопительный сезон.

Источник: РИА "Новости"

Отопительный период начался во всех 42 муниципальных образованиях Иркутской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгения Ветрова, 20 сентября 2017 года запущены 984 котельных, продолжается подключение к теплоснабжению жилого фонда в населенных пунктах области, тепло уже подано в 4537 социальных объектов. Теплоисточники ПАО «Иркутскэнерго» во всех городах области работают на отопление и горячее водоснабжение.

«В основном сформирован нормативный запас угля и жидкого топлива, в том числе для ТЭЦ Байкальска. Возникающие вопросы решаются оперативно, в рабочем порядке», — отметил заместитель министра.

Отопительный сезон в Вихоревке начался 18 сентября. Как сообщила начальник отдела ЖКХ администрации города Анна Попова, к 22 сентября в городе завершат работы по наладке и регулировке гидравлики, все тепловые системы выйдут на необходимые параметры.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Лавров рассказал, как прошла встреча с Тиллерсоном
Гуттериш назвал самые серьезные вызовы для человечества
Делегация РФ покинула зал ГА ООН перед речью президента Литвы
Число жертв землетрясения в Мексике превысило 200 человек
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон снова собрался в Москву
Брат Пабло Эскобара требует с Netflix миллиард долларов
Спорт
«Локомотив» готовится отстоять Кубок России Клубы РФПЛ вступают в борьбу за второй по значимости национальный футбольный трофей
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Для россиян снизили ставку по ипотеке до 6,45%
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь