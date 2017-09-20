Отопительный сезон начался во всей Иркутской области
Во всех муниципальных образованиях Иркутской области начат отопительный сезон.
Во всех муниципальных образованиях Иркутской области начат отопительный сезон.
Отопительный период начался во всех 42 муниципальных образованиях Иркутской области. Как сообщает
«В основном сформирован нормативный запас угля и жидкого топлива, в том числе для ТЭЦ Байкальска. Возникающие вопросы решаются оперативно, в рабочем порядке», — отметил заместитель министра.
Отопительный сезон в Вихоревке начался 18 сентября. Как сообщила начальник отдела ЖКХ администрации города Анна Попова, к 22 сентября в городе завершат работы по наладке и регулировке гидравлики, все тепловые системы выйдут на необходимые параметры.