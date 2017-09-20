Под Новосибирском проходят соревнования спецназа Росгвардии
Все подразделения спецназа Сибирского округа Росгвардии в эти дни — соревнуются за звание лучших под Новосибирском.
Все подразделения спецназа Сибирского округа Росгвардии в эти дни — соревнуются за звание лучших под Новосибирском.
На выполнение боевой задачи несколько минут. Десятки бойцов одновременно бегут дистанцию — на скорость. Спецназ, СОБР и ОМОН — соревнуются сразу все подразделения Росгвардии Сибирского федерального округа.
Максим Шевченко, корреспондент: «За моей спиной одна из самых сложных полос препятствий в России. 1600 метров окопов, противотанковых ежей и вот таких огромных бетонных конструкций. Боец Росгвардии должен уметь перелезть через такую за несколько секунд».
В программе соревнований — одно задание сложнее другого. Сначала — спуск вниз головой из окна.
Затем штурм зданий. Ищут условные бандформирования. Для этого — построили тренировочный макет деревни. Расположение стен внутри домов — легко поменять. Как и количество мишеней. Поэтому — деталей операции, бойцы входя в помещение — не знают. Без должной подготовки — силы здесь покинут быстро. Каждое движение — отработано до автоматизма.
Евгений, Сотрудник мобильного отряда особого назначения (г. Новокузнецк): «Нужно тренироваться. В плане лёгкой атлетики. Кроссфит — это вообще очень хорошие упражнения на выносливость и на функционалку вообще».
Задействованы и зрители. Учащиеся сибирского кадетского корпуса. Росгвардия заключила с учебным заведением договор — на оказание шефской помощи. Бойцы — проводят открытые уроки, приглашают в учебные центры и на полигоны.
Сергей Кубашев, офицер-воспитатель: «Основание было такое, чтобы ребят подготовить для службы в армии. Не то, чтобы в национальной гвардии. А полностью, к службе в армии. Чтобы было направление, чтобы они готовились к военным институтам. Ну, а там уже сами решат, куда и зачем они пойдут».
Алексей Гражданкин, учащийся Сибирского кадетского корпуса: Это всё достаточно интересно, всё в первый раз. Проникаешься атмосферой. Появляется желание пройти это всё самому.
Сейчас в сибирском кадетском корпусе обсуждают и открытие специального факультета войск национальной гвардии в следующем учебном году. Поступить туда можно будет с седьмого класса.