В минобре объяснили, почему школьница получала учебники через прокуратуру
За некорректное поведение наказали библиотекаря.
За некорректное поведение наказали библиотекаря.
Министерство образования и науки пермского края объяснило ситуацию в Верещагинском районе, когда старшеклассница получила учебники после вмешательства прокуратуры.
По словам
«В сентябре библиотекарь повела себя, действительно, некорректно, объясняя отказ в выдачи несуществующим распоряжением директора. Заявление в прокуратуру было подано, когда недостающий учебник уже был получен. Директором школы издан Приказ о дисциплинарном наказании библиотекарю в виде замечания», — рассказали в министерстве образования и науки Пермского края.
Напомним, в прокуратуре рассказали, что ученице отказались выдавать книги