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07:02 (мск), источник: АиФ Прикамье

В минобре объяснили, почему школьница получала учебники через прокуратуру

За некорректное поведение наказали библиотекаря.

Министерство образования и науки пермского края объяснило ситуацию в Верещагинском районе, когда старшеклассница получила учебники после вмешательства прокуратуры.

По словам пресс-секретаря министерства, до вмешательства прокуратуры к ситуации подключилось руководство районного Управления образования. По их словам, вторую часть учебника по литературе в августе 11-класснице не выдали по недоразумению.

«В сентябре библиотекарь повела себя, действительно, некорректно, объясняя отказ в выдачи несуществующим распоряжением директора. Заявление в прокуратуру было подано, когда недостающий учебник уже был получен. Директором школы издан Приказ о дисциплинарном наказании библиотекарю в виде замечания», — рассказали в министерстве образования и науки Пермского края.

Напомним, в прокуратуре рассказали, что ученице отказались выдавать книги из-за того, что она не прошла летнюю отработку.

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