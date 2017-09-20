В минобре объяснили, почему школьница получала учебники через прокуратуру

Министерство образования и науки пермского края объяснило ситуацию в Верещагинском районе, когда старшеклассница получила учебники после вмешательства прокуратуры.

По словам пресс-секретаря министерства, до вмешательства прокуратуры к ситуации подключилось руководство районного Управления образования. По их словам, вторую часть учебника по литературе в августе 11-класснице не выдали по недоразумению.

«В сентябре библиотекарь повела себя, действительно, некорректно, объясняя отказ в выдачи несуществующим распоряжением директора. Заявление в прокуратуру было подано, когда недостающий учебник уже был получен. Директором школы издан Приказ о дисциплинарном наказании библиотекарю в виде замечания», — рассказали в министерстве образования и науки Пермского края.