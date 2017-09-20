670,5 тысячи доз вакцины от гриппа поступило в Иркутскую область

Источник: IrkutskMedia.ru

Прививочная кампания против гриппа началась в Иркутской области. Для иммунизации детского населения и беременных женщин в рамках федерального бюджета в область поступило 413 тысяч доз вакцины, что составляет 100% от заявки. Для иммунизации взрослого населения поступило 670,5 тысячи доз вакцины, что составляет 71,3% от заявленного. Всего в преддверии эпидемического сезона запланировано привить против гриппа 977,6 тысячи жителей Приангарья (43% от численности населения). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Прививочная кампания против гриппа проводится с использованием разных источников финансирования: средства федерального бюджета, областного бюджета, а также средства организаций и предприятий, личные средства граждан.

«На сегодняшний день против гриппа привито 203,7 тысячи человек, в том числе в рамках национального календаря 202,9 тысячи. За счет прочих источников финансирования привито 810 человек», — отметили в ведомстве.

Прививки вакцинами против гриппа проводятся бесплатно в рамках национального календаря профилактических прививок детям с 6 месяцев, учащимся 1−11 классов, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, взрослым, работающим по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы), беременным женщинам, лицам старше 60 лет, лицам, подлежащих призыву на военную службу, лицам с хроническими заболеваниями.

Для получения прививки необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.