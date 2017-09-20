Хабаровск очистят от цветочных украшений

В дальневосточной столице с 1 октября сотрудники «Горзеленстроя» начнут убирать с улиц города цветочные композиции. Клумбы, вазоны, арки, радуги сначала исчезнут с улиц Карла Маркса и Муравьёва-Амурского, затем с Амурского и Уссурийского бульваров. После этого специалисты приступят к очищению других улиц.

«Где цветы уже в печальном состоянии, убираем их и конструкции уже сейчас. В прошлом году очень долго стояли тагетесы, в этом году они очень печальные. Петунии по разному переживают нашу погоду: голландская в этом году быстро увяла, польская долго стоит. Делаем выводы, уже определяемся, что лучше приобрести в следующей закупке», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель директора МУП «Горзеленстрой» по коммерческим вопросам Юрий Нагорный.

Агентство писало, что в этом году сотрудники предприятия высадили около 600 тысяч саженцев цветов, семена которых доставили из Германии и Голландии. Несколько месяцев петунии, бегонии, колеус и бархатцы различных разновидностей и расцветок выращивали в местном питомнике. Убрать цветочные украшения специалисты планируют к 10 октября. После этого все конструкции отправят на «зимовку» в «Горзелентсрой».