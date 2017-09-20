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05:58 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровск очистят от цветочных украшений

В октябре с улиц города уберут вазоны и клумбы.

В дальневосточной столице с 1 октября сотрудники «Горзеленстроя» начнут убирать с улиц города цветочные композиции. Клумбы, вазоны, арки, радуги сначала исчезнут с улиц Карла Маркса и Муравьёва-Амурского, затем с Амурского и Уссурийского бульваров. После этого специалисты приступят к очищению других улиц.

«Где цветы уже в печальном состоянии, убираем их и конструкции уже сейчас. В прошлом году очень долго стояли тагетесы, в этом году они очень печальные. Петунии по разному переживают нашу погоду: голландская в этом году быстро увяла, польская долго стоит. Делаем выводы, уже определяемся, что лучше приобрести в следующей закупке», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель директора МУП «Горзеленстрой» по коммерческим вопросам Юрий Нагорный.

Агентство писало, что в этом году сотрудники предприятия высадили около 600 тысяч саженцев цветов, семена которых доставили из Германии и Голландии. Несколько месяцев петунии, бегонии, колеус и бархатцы различных разновидностей и расцветок выращивали в местном питомнике. Убрать цветочные украшения специалисты планируют к 10 октября. После этого все конструкции отправят на «зимовку» в «Горзелентсрой».

Помимо уборки цветочных композиций специалисты «Горзеленстроя» занимаются высадкой деревьев. В городе уже появилось 600 новых деревьев в Центральном Железнодорожном районах. В ближайшее время работы начнутся в Южном микрорайоне. Всего в этом году нужно высадить 2128 деревьев в парках, скверах, на центральных улицах. Город украсят берёзы, ильмы, клёны, лиственницы, рябины и ясени. Эти работы специалисты должны завершить к 20 октября.

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