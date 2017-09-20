Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Программу «Жди меня» закрыли
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Три государства потребовали отстранить Россию от Олимпиады
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
А теперь убирайтесь!: Лавров пообщался со швейцарцем-журналистом
СМИ: друзья рассказали о здоровье Задорнова
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Ким Чен Ын рассказал об окончательной цели КНДР – СМИ
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
СМИ: Сеть в восторге от фото Глюкозы в купальнике
СМИ: Порошенко назвал дату возвращения Крыма Киеву
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
8В Москве открыли памятник Калашникову
06:06 (мск), источник: Newslab.ru

Дмитрий Хворостовский отказался от концертов из-за болезни

На сайта певца нет ни одного сообщения о предстоящих выступлениях.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский отметил очередные выступления.

Как сообщает издание ТАСС, концерты должны были пройти 22 сентября в Бухаресте и 26 сентября в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского. «Концерт Дмитрия Хворостовского отменен в связи с болезнью исполнителя», — говорится в афише консерватории.

Стоит отметить, что на официальном сайте Дмитрия Хворостовского нет вообще никакой информации о запланированных концертах. Последняя запись датирована 14 сентября. В ней поклонникам певца сообщают, что президент России наградил Дмитрия Хворостовского орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени».

Напомним, в 2015 году у оперного певца диагностировали опухоль головного мозга. В июне этого года Дмитрий Хворостовский дал долгожданный концерт в родном Красноярске.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Красноярске еще одна сеть АЗС взвинтила цены на все марки бензина
Ярмарка здоровья и концерт Мацуева: среда в Красноярске
Лавров рассказал, как прошла встреча с Тиллерсоном
Гуттериш назвал самые серьезные вызовы для человечества
Делегация РФ покинула зал ГА ООН перед речью президента Литвы
Число жертв землетрясения в Мексике превысило 200 человек
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон снова собрался в Москву
Брат Пабло Эскобара требует с Netflix миллиард долларов
Спорт
«Локомотив» готовится отстоять Кубок России Клубы РФПЛ вступают в борьбу за второй по значимости национальный футбольный трофей
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
Главу Кадастровой палаты Ленобласти задержали за взятку
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Совмещенный санузел: за и против
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Леди
Как выглядеть на миллион в дешёвом платье: 14 вариантов от звёзд Знаменитости часто выбирают масс-маркет для мероприятий. Чтобы выглядеть как Ирина Шейк, Кейт Миддлтон или Эмили Ратаковски не нужно тратить огромную сумму на гардероб.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь