Дмитрий Хворостовский отказался от концертов из-за болезни

Оперный певец Дмитрий Хворостовский отметил очередные выступления.

Как сообщает издание ТАСС, концерты должны были пройти 22 сентября в Бухаресте и 26 сентября в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского. «Концерт Дмитрия Хворостовского отменен в связи с болезнью исполнителя», — говорится в афише консерватории.

Стоит отметить, что на официальном сайте Дмитрия Хворостовского нет вообще никакой информации о запланированных концертах. Последняя запись датирована 14 сентября. В ней поклонникам певца сообщают, что президент России наградил Дмитрия Хворостовского орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени».