У городской электрички появилась остановка на Северном шоссе

Источник: Агентство «Москва»

Сегодня в Красноярске откроется новая пассажирская платформа городской электрички — «Северное шоссе». Остановку на ней будут делать все электропоезда, проходящие по маршруту Красноярск — Бугач — Красноярск — Северный, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Платформа «Северное шоссе» построена в Советском районе, рядом с развивающимися жилыми комплексами «Преображенский» и «Солонцы -2». Ожидается, что новостройки вместят в себя более 80 тысяч человек.

«Городские электропоезда — элемент современной транспортной инфраструктуры Красноярска, ориентированной на комфорт пассажиров и экологическую культуру, — говорит генеральный директор АО “Краспригород” Эдуард Быков. — Платформа “Северное шоссе” обеспечит качественное транспортное обслуживание жителей новых микрорайонов города. Она возведена в соответствии с современными стандартами оказания услуг. Здесь предусмотрены комфортные условия для ожидания электропоезда — места под крытыми навесами, освещение, пандусы, тактильные указатели, а также обустроены два наземных пешеходных перехода через пути».

Реализация проекта «Городская электричка» осуществляется ОАО «РЖД» совместно с властями Красноярска и Красноярского края. Часть объектов входит в программу подготовки города к Всемирной зимней универсиаде — 2019.

Новый остановочный пункт «Северное шоссе», расположенный вблизи ледового дворца «Арена Север» — один из них. Следующим шагом станет благоустройство прилегающей к платформе территории. Решением этого вопроса занимаются городские власти. На завершающем этапе «Северное шоссе» превратится в крупнейший транспортно-пересадочный терминал, оборудованный крытыми переходами и галереями.