В Красноярске инвалида лишили субсидий из-за долгов по ЖКХ
Прокуратура заявила, что решение о невыплате субсидий является незаконным.
Прокуратура заявила, что решение о невыплате субсидий является незаконным.
В Красноярске прокуратура добилась отмены решения управления социальной защиты о невыплате инвалиду положенных пособий. Чиновники отказались перечислять деньги женщине
По данным прокуратуры, в октябре 2016 года
В надзорном ведомстве отметили, что действия управления соцзащиты являются незаконными.
«Меры социальной поддержки инвалидов установлены самостоятельной нормой права, которой не предусмотрена обязанность граждан по представлению в целях реализации права на получение льготы иных документов, кроме подтверждающих наличие инвалидности. Наличие у заявительницы задолженности по оплате за жилье и коммунальные услуги не может служить поводом для отказа в предоставлении ей мер социальной поддержки», — говорится в сообщении ведомства.
Прокурор Кировского района обратился в суд с требованием отменить решение и выплатить все субсидии, начиная с 1 октября прошлого года. Однако позже представитель ведомства отозвал свой иск — чиновники восстановили выплаты инвалиду в досудебном порядке.