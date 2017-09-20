В Красноярске инвалида лишили субсидий из-за долгов по ЖКХ

В Красноярске прокуратура добилась отмены решения управления социальной защиты о невыплате инвалиду положенных пособий. Чиновники отказались перечислять деньги женщине из-за ее долгов. Подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в октябре 2016 года женщина-инвалид первой группы перестала получать субсидии, положенные ей по закону. Выяснилось, что у нее накопился долг по оплате жилья и коммунальных услуг. Конкретная сумма задолженности не уточняется. В июне 2017 года женщина обратилась в прокуратуру Кировского района с просьбой разобраться в ситуации.

В надзорном ведомстве отметили, что действия управления соцзащиты являются незаконными.

«Меры социальной поддержки инвалидов установлены самостоятельной нормой права, которой не предусмотрена обязанность граждан по представлению в целях реализации права на получение льготы иных документов, кроме подтверждающих наличие инвалидности. Наличие у заявительницы задолженности по оплате за жилье и коммунальные услуги не может служить поводом для отказа в предоставлении ей мер социальной поддержки», — говорится в сообщении ведомства.