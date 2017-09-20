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07:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе состоится конкурс для пожилых людей

Он пройдет в два этапа — отборочный тур и финал.

Впервые в столице Башкирии пройдет конкурс красоты для пожилых людей «Серебряная Уфа — 2017». К участию приглашаются женщины старше 55 лет и мужчины — старше 60 лет. Они должны проживать и иметь постоянную регистрацию на территории Уфы.

Как отмечают сами организаторы, основными целями конкурса являются: вовлечение людей пожилого возраста к активному участию в культурной и общественной жизни города, а также формирование у граждан зрелого возраста активной жизненной позиции.

Отборочный тур состоится 25—27 сентября 2017 года с 14.00 до 16.00 часов, по адресу: г. Уфа, ул. Чернышевского, 145 (Институт экономики и сервиса, II этаж, конференц-зал). Участниками нужно будет подать заявку на участие и выполнить три конкурсных задания: самопрезентация «Моя жизнь», общее дефиле «Серебряный» стиль и «Творческий конкурс».

Финал городского конкурса состоится в ВДНХ-ЭКСПО 5 октября 2017 года.

Администрация города приглашает всех желающих.

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