В Уфе состоится конкурс для пожилых людей
Он пройдет в два этапа — отборочный тур и финал.
Он пройдет в два этапа — отборочный тур и финал.
Впервые в столице Башкирии пройдет конкурс красоты для пожилых людей «Серебряная Уфа — 2017». К участию приглашаются женщины старше 55 лет и мужчины — старше 60 лет. Они должны проживать и иметь постоянную регистрацию на территории Уфы.
Как отмечают сами организаторы, основными целями конкурса являются: вовлечение людей пожилого возраста к активному участию в культурной и общественной жизни города, а также формирование у граждан зрелого возраста активной жизненной позиции.
Отборочный тур состоится
Финал городского конкурса состоится в
Администрация города приглашает всех желающих.