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07:26 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстанские проводники рассказали о рабских условиях труда и маленьких зарплатах

Проводники поезда Мангышлак — Алматы уверяют, что оказались в трудовом рабстве, правда не без еды и воды, а без зарплаты, передает телеканал КТК.

Источник: Newtimes.kz

Сотрудники жалуются: в месяц перерабатывают по 86 часов. Однако за это им почему-то никто не доплачивает. А еще работники поезда Мангышлак — Алматы рассказывают про постоянные поборы и запрет на отпуск. Руководство все претензии называет клеветой.

«Нам положено 174 часа работы, а мы в месяц работаем до 260 часов. Но нам почему-то за переработку не платят. Только оклад», — сообщают работники.

Аскар Кланов работает проводником уже больше десяти лет. Говорит, что даже если сотрудникам и поднимали зарплату, то на руки выдают почему-то прежнюю сумму.

«Никаких изменений нет. Вот, 2014 году у нас был оклад 112 286 тенге, тогда мы получали 100 или 150 тысяч, это от силы, со сверхурочными часами. А сейчас, в 2017 году, 117 900 оклад составляет. И никаких изменений — одно и то же», — сказал проводник Аскар Кланов.

В обязанности проводников входит посадка и высадка пассажиров, выдача белья. Однако, как уверяют сами сотрудники, им еще приходится делать влажную уборку: например, два раза в день они моют полы и даже чистят туалеты.

Поезд еще не тронулся, но проводникам уже нужно приводить все в порядок. Ведь положенные уборщики в вагонах даже не появляются, а через несколько минут состав снова отправится в трехдневный путь. Хотя еще четыре года назад руководство заявило, что вводит новую штатную единицу.

К своему руководству проводники накопили много претензий. Например, начальников обвиняют в коррупции, массовых и незаконных увольнениях. А еще в длинном списке есть даже пункт о запрете выходить в отпуск. Однако в «Пассажирских перевозках» все обвинения назвали клеветой. Более того, говорят, что мангышлакский участок даже проверяла прокуратура. И никаких замечаний не было.

«Актюбинской транспортной прокуратурой, Управлением по инспекции труда по Актюбинской области проводилась проверка мангышлакского участка с 2013 по 2016 годы, в том числе выборочно на предмет правильности начисления заработной платы. По итогам проверки замечаний и нарушений по вопросу начисления заработной платы не установлено. Работникам поездных бригад рекомендуется обращаться в правоохранительные органы для расследования. В случае подтверждения фактов поборов к виновным будут применены меры дисциплинарного характера», — сообщили в АО «Пассажирские перевозки».

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