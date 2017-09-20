27 праздничных выходных дней ожидают в 2018 году новосибирцев

В следующем году будет на один праздничный день больше, чем в 2017-м. Новогодние каникулы в 2018-м станут чуть длиннее. Также своеобразная «фиеста» ждет россиян в преддверии 8 марта, сообщают «Известия».

Жители России будут отдыхать в следующие дни:

— с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года (Новый год и Рождество);

— с 23 по 25 февраля (День защитника Отечества);

— с 8 по 11 марта (Международный женский день);

— с 29 апреля по 2 мая (Праздник Весны и Труда);

— 9 мая (День Победы);

— с 10 по 12 июня (День России);

— с 3 по 5 ноября (День народного единства).