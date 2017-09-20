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07:36 (мск), источник: VN.ru

27 праздничных выходных дней ожидают в 2018 году новосибирцев

График выходных дней на 2018 год опубликовало Министерство труда РФ. Россияне, в том числе и новосибирцы, будут отдыхать с праздничным настроением 27 дней.

В следующем году будет на один праздничный день больше, чем в 2017-м. Новогодние каникулы в 2018-м станут чуть длиннее. Также своеобразная «фиеста» ждет россиян в преддверии 8 марта, сообщают «Известия».

Жители России будут отдыхать в следующие дни:

— с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года (Новый год и Рождество);
— с 23 по 25 февраля (День защитника Отечества);
— с 8 по 11 марта (Международный женский день);
— с 29 апреля по 2 мая (Праздник Весны и Труда);
— 9 мая (День Победы);
— с 10 по 12 июня (День России);
— с 3 по 5 ноября (День народного единства).

Помимо красных праздничных выходных, в России отмечается множество «обычных» будних праздников. Например, 22 августа россияне празднуют День Государственного флага РФ. При этом масштабность празднования достаточно велика — в Новосибирске на площади Ленина было организовано целое шоу, а в небо запустили огромную композицию из воздушных шаров в цветах триколора.

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