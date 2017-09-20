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06:39 (мск), источник: АиФ Прикамье

20 сентября в Перми включат сирены

Жителей просят не волноваться: тревога учебная.

20 сентября на ФКП «Пороховой завод» (улица Гальперина, 11) в 11 часов зазвучат сирены. На это время назначена проверка локальной системы оповещения.

Как пояснили в МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», проверка будет проводиться с включением речевых и сиренных узлов оповещения на одну минуту.

Жителей просят не беспокоиться. Проверка системы оповещения носит учебный характер.

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