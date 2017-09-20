20 сентября в Перми включат сирены
Жителей просят не волноваться: тревога учебная.
Жителей просят не волноваться: тревога учебная.
20 сентября на ФКП «Пороховой завод» (улица Гальперина, 11) в 11 часов зазвучат сирены. На это время назначена проверка локальной системы оповещения.
Как пояснили в МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», проверка будет проводиться с включением речевых и сиренных узлов оповещения на одну минуту.
Жителей просят не беспокоиться. Проверка системы оповещения носит учебный характер.