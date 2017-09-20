КНДР открыла воздушное пространство для малайзийского принца
Привилегия была передана принцу на встрече с временно поверенным в делах КНДР в Малайзии.
Привилегия была передана принцу на встрече с временно поверенным в делах КНДР в Малайзии.
СИНГАПУР, 20 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР предоставили наследному принцу султаната Джохор (одноименный штат в Малайзии — прим. ТАСС) Исмаилу Ибрагиму почетное право использовать воздушное пространство страны. Как сообщает в среду телеканал Channel News Asia, такая привилегия была передана принцу на встрече с временно поверенным в делах КНДР в Малайзии.
«Это особая честь, поскольку все остальные мировые лидеры перед поездкой в КНДР должны обязательно остановиться в Пекине», — указывается в сообщении.
Исмаил Ибрагим, который также возглавляет Федерацию футбола Малайзии, обсудил с северокорейским дипломатом предстоящий футбольный матч между национальными сборными, который запланирован на 5 октября в Пхеньяне. Ранее встреча дважды откладывалась по соображениям безопасности, поскольку между странами возник серьезный дипломатический кризис после убийства в аэропорту