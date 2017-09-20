КНДР открыла воздушное пространство для малайзийского принца

Источник: AP 2017

СИНГАПУР, 20 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР предоставили наследному принцу султаната Джохор (одноименный штат в Малайзии — прим. ТАСС) Исмаилу Ибрагиму почетное право использовать воздушное пространство страны. Как сообщает в среду телеканал Channel News Asia, такая привилегия была передана принцу на встрече с временно поверенным в делах КНДР в Малайзии.

Как отмечается в распространенном по итогам беседы заявлении, «наследному принцу была оказана особая привилегия — использовать воздушное пространство КНДР, а также путешествовать в Пхеньян в любое время, минуя остановку в столице Китая».

«Это особая честь, поскольку все остальные мировые лидеры перед поездкой в КНДР должны обязательно остановиться в Пекине», — указывается в сообщении.