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06:52 (мск), источник: ТАСС

КНДР открыла воздушное пространство для малайзийского принца

Привилегия была передана принцу на встрече с временно поверенным в делах КНДР в Малайзии.

Источник: AP 2017

СИНГАПУР, 20 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР предоставили наследному принцу султаната Джохор (одноименный штат в Малайзии — прим. ТАСС) Исмаилу Ибрагиму почетное право использовать воздушное пространство страны. Как сообщает в среду телеканал Channel News Asia, такая привилегия была передана принцу на встрече с временно поверенным в делах КНДР в Малайзии.

Как отмечается в распространенном по итогам беседы заявлении, «наследному принцу была оказана особая привилегия — использовать воздушное пространство КНДР, а также путешествовать в Пхеньян в любое время, минуя остановку в столице Китая».

«Это особая честь, поскольку все остальные мировые лидеры перед поездкой в КНДР должны обязательно остановиться в Пекине», — указывается в сообщении.

Исмаил Ибрагим, который также возглавляет Федерацию футбола Малайзии, обсудил с северокорейским дипломатом предстоящий футбольный матч между национальными сборными, который запланирован на 5 октября в Пхеньяне. Ранее встреча дважды откладывалась по соображениям безопасности, поскольку между странами возник серьезный дипломатический кризис после убийства в аэропорту Куала-Лумпура гражданина КНДР Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

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