Полтонны ухи приготовят на III фестивале омуля на Байкале

Полтонны ухи планируют сварить из байкальской рыбы на фестивале омуля на Байкале в поселке Листвянка 30 сентября, в 12.00. К приготовлению блюда также хотят привлечь участников мероприятия, которых ожидается около 2 тысяч. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутского района.

Гости фестиваля смогут не только поучаствовать в приготовлении 500 литров ухи, но и после попробовать ее.

«В день проведения праздника в Листвянке будет организована ярмарочная торговля продуктами от местных производителей, выставка и продажа сувениров и поделок. Для детей и взрослых подготовлены развлекательная программа с призами и подарками, обучающие мастер-классы. Угощать гостей фестиваля будут местные отели и рестораны», — отметили в пресс-службе.

Праздник в Листвянке на Байкале организуют Центр отдыха «Истлэнд», участники патриотического движения #Живи_на_Байкале и Межрегиональная ассоциация событийного туризма Сибири при поддержке администрации Иркутского района и регионального агентства по туризму.