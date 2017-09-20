Полтонны ухи приготовят на III фестивале омуля на Байкале
Около 2 тысяч участников ожидаются на масштабном мероприятии.
Около 2 тысяч участников ожидаются на масштабном мероприятии.
Полтонны ухи планируют сварить из байкальской рыбы на фестивале омуля на Байкале в поселке Листвянка 30 сентября, в 12.00. К приготовлению блюда также хотят привлечь участников мероприятия, которых ожидается около 2 тысяч. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Гости фестиваля смогут не только поучаствовать в приготовлении 500 литров ухи, но и после попробовать ее.
«В день проведения праздника в Листвянке будет организована ярмарочная торговля продуктами от местных производителей, выставка и продажа сувениров и поделок. Для детей и взрослых подготовлены развлекательная программа с призами и подарками, обучающие
Праздник в Листвянке на Байкале организуют Центр отдыха «Истлэнд», участники патриотического движения #Живи_на_Байкале и Межрегиональная ассоциация событийного туризма Сибири при поддержке администрации Иркутского района и регионального агентства по туризму.
Фестиваль омуля проводится на Байкале с 2015 года. В первый год гостями праздника стали 400 человек, а уже в 2016 году праздник посетили более 1 тысячи человек. Планируется, что в этом году участие в мероприятии примет около 2 тысяч гостей.