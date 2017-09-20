В Москве начался эксперимент по созданию дополнительной подсветки пешеходных зебр

В Зеленоградском административном округе (ЗелАО) Москвы появились два пешеходных перехода с дополнительной подсветкой зебры. Первый — на регулируемом переходе, расположенном на пересечении улиц Генерала Алексеева и Николая Злобина, а второй — на нерегулируемом переходе через Савёлкинский проезд, поблизости от здания префектуры округа.

Лампа подсветки располагается на консоли сверху, над переходом, освещая зебру. Подсветка загорается синхронно с зеленым сигналом светофора.

Это позволяет пешеходам безопасно перейти дорогу, а автомобилистам — вовремя оценить ситуацию. Помимо этого, дополнительно освещаются дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход».

«Подсветка пешеходных переходов — дополнительная мера, нацеленная на организацию безопасного и комфортного дорожного движения в темное время суток. Такое решение особенно актуально накануне предстоящего осенне-зимнего периода, когда сокращается световой день», — сообщил о целях эксперимента руководитель Центра организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД) Вадим Юрьев.

Подсветка позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с невнимательностью автомобилистов при пересечении пешеходного перехода. Вадим Юрьев Руководитель ЦОДД

После тестирования дополнительного освещения в ЦОДД примут решение, проводить ли этот эксперимент в других округах Москвы.