В Москве начался эксперимент по созданию дополнительной подсветки пешеходных зебр
Дополнительное освещение наземных пешеходных переходов появилось по двум адресам в ЗелАО.
Дополнительное освещение наземных пешеходных переходов появилось по двум адресам в ЗелАО.
В Зеленоградском административном округе (ЗелАО) Москвы появились два пешеходных перехода с дополнительной подсветкой зебры. Первый — на регулируемом переходе, расположенном на пересечении улиц Генерала Алексеева и Николая Злобина, а второй — на нерегулируемом переходе через Савёлкинский проезд, поблизости от здания префектуры округа.
Это позволяет пешеходам безопасно перейти дорогу, а автомобилистам — вовремя оценить ситуацию. Помимо этого, дополнительно освещаются дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход».
«Подсветка пешеходных переходов — дополнительная мера, нацеленная на организацию безопасного и комфортного дорожного движения в темное время суток. Такое решение особенно актуально накануне предстоящего
Подсветка позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с невнимательностью автомобилистов при пересечении пешеходного перехода.
После тестирования дополнительного освещения в ЦОДД примут решение, проводить ли этот эксперимент в других округах Москвы.
Световые решения для организации безопасных пешеходных переходов используются не впервые. Например, на пяти улицах города ранее были установлены светофоры со светодиодной подсветкой угловых опор, которая загорается синхронно с красной, желтой и зеленой фазой светофора. В частности, на регулируемом пешеходном переходе, расположенном на пересечении улиц Генерала Алексеева и Николая Злобина, где теперь организована подсветка зебры, появился именно такой светофор.