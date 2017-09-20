Трудовой инспектор в Караганде подала в суд за пост в соцсетях

«Свои требования истец мотивировала тем, что ответчик А. в социальной сети к посту о государственном инспекторе опубликовала следующий комментарий: “Недавно у меня такой случай был, инспектор труда Н. вымогала взятку, однако получила отказ. Жалею что не обратилась в фин контроль”. Считает, что данный комментарий является необоснованной клеветой, не соответствующей действительности и затрагивает ее деловую репутацию. В связи с чем, просит признать сведения, опубликованные в социальной сети, не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию и обязать ответчика опровергнуть данные сведения путем публикации в социальной сети, а также путем принесения письменных извинений по месту работы и взыскать моральный вред в размере 100 000 тенге», — говорится в сообщении суда.