В Актау мужчина пытался украсть плюшевых медведей и воздушные шары

В Актауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого по части 3 статьи 24 и п. 3 части 2 статьи 188 УК РК.

«Судом установлено, что подсудимый Б. примерно в 3 часа ночи с целью умышленного тайного хищения чужого имущества путем повреждения пластиковой стены магазина “Праздничное настроение” в 6 микрорайоне города Актау проник в помещение магазина. Далее он собрал и намеревался вынести из магазина 3 игрушечных плюшевых медведя, 3 игрушечных конструктора, 300 штук воздушных шаров и деньги в сумме 6000 тенге. В это время случайный прохожий, заметив факт кражи в магазине, спугнул злоумышленника, сообщив о данном факте владельцу магазина, пресек правонарушение. Б. не смог довести свои противоправные деяния до конца и сбежал с места происшествия», — говорится в сообщении суда.

Своими действиями подсудимый намеревался причинить материальный ущерб потерпевшему Ш. на сумму 80 000 тенге.

На следующий день подсудимый Б. в магазине «Свежая выпечка» в г. Актау тайно похитил у потерпевшего А. сотовый телефон марки «Самсунг Галакси Джи-1» и сбежал с места происшествия. Тем самым нанес материальный ущерб потерпевшему на сумму 30 000 тенге.

В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину и ответил, что не причинил материального вреда первому потерпевшему, а второму потерпевшему возместил нанесенный ущерб и примирился ним.