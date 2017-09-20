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07:26 (мск), источник: Восток Медиа

Фонтаны Хабаровска в этом году «уйдут на зимовку» 30 сентября

До конца сезона они будут работать в прежнем режиме.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице завершается сезон работы городских фонтанов. Его полностью закроют 30 сентября, а уже с 1 октября специалисты начнут консервацию сооружений на прудах, на железнодорожном вокзале, возле кинотеатра «Дружба», в парке имени Гайдара и других точках города.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, службам благоустройства необходимо будет до наступления холодов слить воду, очистить чаши, демонтировать трубы и электрооборудование, промыть и продуть форсунки. Всё оборудование перевезут в цех, где его подготовят к следующему сезону.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в 2017 году сезон фонтанов начался 29 апреля. До конца сентября режим их работы меняться не будет: на привокзальной площади они функционируют с 10 до 22 часов все дни, кроме четверга, а возле кинотеатра «Дружба» — по средам и пятницам с 15 до 22 часов, в выходные дни с 11 до 23 часов. Верхний пруд на Уссурийском бульваре радует горожан по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 20 часов и 22 часа, на нижнем пруду включают музыкальный фонтан по такому же графику. Световое лазерное шоу проходит по пятницам и субботам в 22:30.

К зиме также начали подготавливать зелёные насаждения Хабаровска. С 1 октября из города начнут исчезать цветочные клумбы и композиции. Некоторые из них убирают уже сейчас, поскольку растения больше на радуют глаз местным жителям.

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