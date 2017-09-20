Фонтаны Хабаровска в этом году «уйдут на зимовку» 30 сентября

В дальневосточной столице завершается сезон работы городских фонтанов. Его полностью закроют 30 сентября, а уже с 1 октября специалисты начнут консервацию сооружений на прудах, на железнодорожном вокзале, возле кинотеатра «Дружба», в парке имени Гайдара и других точках города.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, службам благоустройства необходимо будет до наступления холодов слить воду, очистить чаши, демонтировать трубы и электрооборудование, промыть и продуть форсунки. Всё оборудование перевезут в цех, где его подготовят к следующему сезону.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в 2017 году сезон фонтанов начался 29 апреля. До конца сентября режим их работы меняться не будет: на привокзальной площади они функционируют с 10 до 22 часов все дни, кроме четверга, а возле кинотеатра «Дружба» — по средам и пятницам с 15 до 22 часов, в выходные дни с 11 до 23 часов. Верхний пруд на Уссурийском бульваре радует горожан по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 20 часов и 22 часа, на нижнем пруду включают музыкальный фонтан по такому же графику. Световое лазерное шоу проходит по пятницам и субботам в 22:30.