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07:27 (мск), источник: Baikal-info.ru

Остров Ольхон просит больше врачей на время туристического сезона

На лето 2018 года байкальский остров Ольхон попросит министерство здравоохранения Иркутской области прислать дополнительных врачей для круглосуточного поста, где оказывают экстренную и неотложную медицинскую помощь местным жителям и многочисленным туристам.

Об этом «Байкал Инфо» в сентябре 2017 года сообщила глава администрации Хужирского МО Вера Маланова. Она напомнила, что круглосуточный пост начал работу в участковой больнице с нынешнего лета. Однако в нём трудятся только местные медики, которым порой не хватает времени для приёма коренных жителей острова.

Вера Маланова напомнила, что в Шара-Тогот на лето минздрав направляет отдельную медицинскую бригаду, которая обслуживает туристов на побережье Малого Моря, а вот Ольхон вынужден располагать только собственными кадрами. В целом они справились с потоком туристов прошедшим летом, в том числе оказали первую медпомощь людям, находившимся на борту самолёта «Беркут», упавшего в Байкал рядом с мысом Шаманка 18 июля. Но медикам приходилось трудно.

Кроме того, местные власти уже нашли участок для строительства вертолётной площадки, чтобы транспортировать в Еланцы или Иркутск тяжелобольных или серьёзно пострадавших людей, но пока в минздраве его не согласовали.

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