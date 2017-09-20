Остров Ольхон просит больше врачей на время туристического сезона

Об этом «Байкал Инфо» в сентябре 2017 года сообщила глава администрации Хужирского МО Вера Маланова. Она напомнила, что круглосуточный пост начал работу в участковой больнице с нынешнего лета. Однако в нём трудятся только местные медики, которым порой не хватает времени для приёма коренных жителей острова.

Вера Маланова напомнила, что в Шара-Тогот на лето минздрав направляет отдельную медицинскую бригаду, которая обслуживает туристов на побережье Малого Моря, а вот Ольхон вынужден располагать только собственными кадрами. В целом они справились с потоком туристов прошедшим летом, в том числе оказали первую медпомощь людям, находившимся на борту самолёта «Беркут», упавшего в Байкал рядом с мысом Шаманка 18 июля. Но медикам приходилось трудно.