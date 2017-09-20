Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Программу «Жди меня» закрыли
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
СМИ: Ким Чен Ын назвал конечную цель КНДР
«Гигантские полчища»: эксперт о НАТО у границ РФ
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
С 1 января и с 1 апреля 2018 года изменятся пенсии
Лавров не дал Украине устроить провокацию – СМИ
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
8Котопоезд из Японии
08:09 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Первый центр комиксов появится в Новосибирске

Жителей научат рисовать мангу.

Сегодня в 15:00 в Новосибирской областной юношеской библиотеки откроется первый в Сибири Центр графической культуры.

Торжественная программа включает в себя знакомство с книжным фондом Центра, выступление больничных клоунов, кураторов и именитых преподавателей.

Также всех гостей ждёт урок по рисованию собственных комиксов на графических планшетах.

Деятельность Центра будет проходить в 3 направлениях: клубном, образовательном и учебном. При этом, особое внимание собираются уделить подросткам и детям с ограниченными возможностями.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Коксаки – типичный для курортов вирус. Эксперты
В Мексике из-за землетрясения остались без жилья дипломаты РФ
СМИ: Банк России готовится к санации Бинбанка
Делегация РФ покинула зал ГА ООН перед речью президента Литвы
Лавров рассказал о встрече с Тиллерсоном
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон снова собрался в Москву
Мадуро назвал Трампа «новым Гитлером»
Спорт
«Локомотив» готовится отстоять Кубок России Клубы РФПЛ вступают в борьбу за второй по значимости национальный футбольный трофей
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Названы районы за МКАД с самым дорогим съемным жильем
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Совмещенный санузел: за и против
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь