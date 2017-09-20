Первый центр комиксов появится в Новосибирске
Жителей научат рисовать мангу.
Жителей научат рисовать мангу.
Сегодня в 15:00 в Новосибирской областной юношеской библиотеки откроется первый в Сибири Центр графической культуры.
Торжественная программа включает в себя знакомство с книжным фондом Центра, выступление больничных клоунов, кураторов и именитых преподавателей.
Также всех гостей ждёт урок по рисованию собственных комиксов на графических планшетах.
Деятельность Центра будет проходить в 3 направлениях: клубном, образовательном и учебном. При этом, особое внимание собираются уделить подросткам и детям с ограниченными возможностями.