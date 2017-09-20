Первый центр комиксов появится в Новосибирске

Сегодня в 15:00 в Новосибирской областной юношеской библиотеки откроется первый в Сибири Центр графической культуры.

Торжественная программа включает в себя знакомство с книжным фондом Центра, выступление больничных клоунов, кураторов и именитых преподавателей.

Также всех гостей ждёт урок по рисованию собственных комиксов на графических планшетах.