В Омской области появился новый туристический маршрут в Большереченский зоопарк

Большереченский район является одним из самых популярных туристических направлений, которое привлекает не только местных жителей, но и гостей нашего города.

Как сообщили на портале Правительства Омской области, однодневный маршрут включает посещение музея-заповедника «Старина сибирская» и экскурсия по Большереченскому зоопарку в сопровождении профессионального гида.

Маршрут «Выходной в сибирской деревне» действует круглый год. Зимой «Старина сибирская» превращается в резиденцию Деда Мороза, где проходят представления, игры и зимние забавы, которые привлекают не только детей, но и взрослых.

В конце месяца, 30 сентября, пройдет прямая трансляция экскурсии туристов по новому маршруту. Посмотреть её можно будет на 12 канале.