Современные дуэли. Почему ссоры часто заканчиваются стрельбой?

В выходные в одном из ночных клубов Кемерова пьяный горожанин открыл стрельбу из травматического пистолета. Мужчина поссорился с другим посетителем и выстрелил ему в руку. Судя по сводкам областной полиции, подобные истории происходят в Кузбассе по несколько раз в месяц. В подробностях разбиралась корреспондент «АиФ — Кузбасс».

Ссориться опасно.

В результате последней ночной стрельбы, к счастью, никто не пострадал. Как рассказали в пресс-службе областной полиции, стрелка уже задержали. В сентябре в Кемерове это уже не первый случай, когда пьяные горожане берутся за пистолеты. Так, ночью 13 сентября жители многоквартирного дома по пр. Ленина сообщили в полицию, что в коридоре стреляют. В подъезде многоэтажки полицейские застали нетрезвого мужчину с газовым пистолетом в руках. Оказалось, что вернувшегося ночью супруга не пустила в квартиру жена. Тогда обидевшийся гражданин решил в отместку обстрелять дверь.

Чуть раньше, ночью 31 августа на пр. Молодёжном в Кемерове мужчина выстрелил в своего приятеля прямо на остановке. Пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Мужчины поссорились, и подозреваемый выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета, затем вызвал «скорую помощь» и скрылся. Только 12 сентября стрелявшего удалось задержать, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. В июле похожая история произошла в Ленинске-Кузнецком. В караоке-баре после ссоры один из посетителей выстрелил в другого из травмата. Как стрелявший утверждал впоследствии, он только оборонялся. Однако собранные следователем доказательства, как отмечают в пресс-службе областного ГУ МВД России, говорят об обратном.

Кому пистолет?

Сегодня, кажется, у любого прохожего за пазухой может оказаться пистолет. По статистике управления Росгвардии по Кемеровской области, на конец прошлого года в регионе было зарегистрировано 50 тыс. человек, которые официально имеют лицензию на оружие. На правах личной собственности у них было 90 тыс. единиц оружия. Это только официальные цифры.

Как пояснили в Росгвардии, чтобы получить разрешение на оружие, нужно пройти сложную процедуру. Однако, например, на большую часть пневматического оружия, которое имеется в продаже, разрешение не требуется (исключение составляют лишь образцы с энергией выстрела более 7,5 Дж, но в продаже таких немного). Чтобы получить разрешение, нам нужно получить две справки: на отсутствие медицинских противопоказаний и на отсутствие психических расстройств. Затем надо сдать экзамен в специальной школе и со всеми документами обратиться в местное подразделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии. Но даже то, что вы всё прошли, не значит, что вам сразу выдадут лицензию. Сотрудники подразделения ещё проверят условия, в которых вы планируете хранить оружие, и наличие у вас судимости и административных правонарушений. Если всё в порядке, то вместе с росгвардейцами вы идёте в магазин и покупаете своё оружие. Затем не менее одного раза в год вас будут посещать сотрудники Росгвардии или полиции и проверять сохранность оружия и соблюдение правил его эксплуатации.

Когда ждать дуэлей?

Но каждый месяц кто-то стреляет в своего обидчика на остановке, в клубе, баре. И с психикой у них всё в порядке? Выходит, что по справкам — в порядке.

А ещё полицейские регулярно изымают незарегистрированные ружья и пистолеты. В марте текущего года только за три дня акции «Арсенал» кузбасские полицейские изъяли 138 единиц. Например, кемеровчанин хранил дома стартовый револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами. В Ленинске-Кузнецком местный житель хранил в своей квартире гранату, а в Белове мужчину задержали за хранение незарегистрированного ружья и патронов к нему.

Директор частного учреждения дополнительного профессионального образования «Школа охраны 2000» Анна Корнеева подтверждает, что сегодня законно получить разрешение на оружие сложно: «Пять лет назад ужесточили правила сдачи и теоретической, и практической части экзамена. В теории, например, нужно знать полностью закон об оружии (эта часть включает 207 вопросов). На практике нужно на время и заряжать, и стрелять. К примеру, за пять секунд достать пистолет, снять с предохранителя и совершить два выстрела. Для пенсионеров, которые хотят приобрести оружие для собственной безопасности на даче, это будет сложно. А для человека, который занимается в клубе, возможно. То же самое и со справками. К психиатру человек приходит совершенно трезвый и может адекватно отвечать на вопросы. Но ведь мы не знаем, как он поведёт себя пьяным. На мой взгляд, здесь проблема не в законодательстве. Не имеет смысла его ужесточать. Вопрос в обеспечении безопасности, например, в самих клубах, где звучат выстрелы, ведь в такие учреждения запрещено проходить с оружием».