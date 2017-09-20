Современные дуэли. Почему ссоры часто заканчиваются стрельбой?
Как говорит статистика, у кузбассовцев на руках находятся 90 000 единиц оружия.
Как говорит статистика, у кузбассовцев на руках находятся 90 000 единиц оружия.
В выходные в одном из ночных клубов Кемерова пьяный горожанин открыл стрельбу из травматического пистолета. Мужчина поссорился с другим посетителем и выстрелил ему в руку. Судя по сводкам областной полиции, подобные истории происходят в Кузбассе по несколько раз в месяц. В подробностях разбиралась корреспондент «АиФ — Кузбасс».
Ссориться опасно.
В результате последней ночной стрельбы, к счастью, никто не пострадал. Как рассказали в
Чуть раньше, ночью 31 августа на пр. Молодёжном в Кемерове мужчина выстрелил в своего приятеля прямо на остановке. Пострадавшего доставили в больницу с
Кому пистолет?
Сегодня, кажется, у любого прохожего за пазухой может оказаться пистолет. По статистике управления Росгвардии по Кемеровской области, на конец прошлого года в регионе было зарегистрировано 50 тыс. человек, которые официально имеют лицензию на оружие. На правах личной собственности у них было 90 тыс. единиц оружия. Это только официальные цифры.
Как пояснили в Росгвардии, чтобы получить разрешение на оружие, нужно пройти сложную процедуру. Однако, например, на большую часть пневматического оружия, которое имеется в продаже, разрешение не требуется (исключение составляют лишь образцы с энергией выстрела более 7,5 Дж, но в продаже таких немного). Чтобы получить разрешение, нам нужно получить две справки: на отсутствие медицинских противопоказаний и на отсутствие психических расстройств. Затем надо сдать экзамен в специальной школе и со всеми документами обратиться в местное подразделение
Когда ждать дуэлей?
Но каждый месяц
А ещё полицейские регулярно изымают незарегистрированные ружья и пистолеты. В марте текущего года только за три дня акции «Арсенал» кузбасские полицейские изъяли 138 единиц. Например, кемеровчанин хранил дома стартовый револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами. В
Директор частного учреждения дополнительного профессионального образования «Школа охраны 2000» Анна Корнеева подтверждает, что сегодня законно получить разрешение на оружие сложно: «Пять лет назад ужесточили правила сдачи и теоретической, и практической части экзамена. В теории, например, нужно знать полностью закон об оружии (эта часть включает 207 вопросов). На практике нужно на время и заряжать, и стрелять. К примеру, за пять секунд достать пистолет, снять с предохранителя и совершить два выстрела. Для пенсионеров, которые хотят приобрести оружие для собственной безопасности на даче, это будет сложно. А для человека, который занимается в клубе, возможно. То же самое и со справками. К психиатру человек приходит совершенно трезвый и может адекватно отвечать на вопросы. Но ведь мы не знаем, как он поведёт себя пьяным. На мой взгляд, здесь проблема не в законодательстве. Не имеет смысла его ужесточать. Вопрос в обеспечении безопасности, например, в самих клубах, где звучат выстрелы, ведь в такие учреждения запрещено проходить с оружием».
Странно, что в тех, кто стреляет, как правило, не стреляют в ответ. Видимо, оружия всё же на руках ещё мало. И когда ждать дуэлей, пока неизвестно.