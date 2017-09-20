22 сентября в Омске состоится экологический велоквест «Зелёная миля»
Мероприятие приурочено к Всемирному дню без автомобиля.
Мероприятие приурочено к Всемирному дню без автомобиля.
22 сентября в 17.00 у центрального входа природного парка «Птичья гавань» (ул. Енисейская, 1 корп.2) стартует экологический велоквест «Зелёная миля». Событие приурочено к дню отказа от автомобиля, передаёт
«Название квеста не случайно и имеет двойное значение. Это и напоминание о потрясающем романе Стивена Кинга. И подсказка на маршрут велоквеста, который пройдет по территории уникального природного парка “Птичья гавань” и парка культуры и отдыха им. 30-летия Победы. Для участников разработан маршрут протяженностью 10 км. На пути велоквестеров ждут контрольные точки с видеозагадками, ребусами, шифрами,
Чтобы заявиться участники должны представить команды, которым понадобятся велосипеды для передвижения по маршруту, смартфон с мобильным Интернетом, а также принадлежности для письма. Регистрация команд проходит в группе экологического велоквеста.
Однако, как сообщает омский Гидрометцентр в своём прогнозе на неделю, 22 сентября в Омске и области местами пройдут осадки, вплоть до мокрого снега. Температура днём будет держаться на уровне + 5… +10 градусов тепла, в вечернее и ночное время столбик термометра уйдёт в отрицательные значения. Такая погода может омрачить участие в мероприятии.