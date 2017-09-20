Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Свекла оказалась суперфудом
Алла Пугачева и Максим Галкин отметили день рождения детей
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Кети Топурия подтвердила развод и снялась топлес – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Лавров не дал Украине устроить провокацию – СМИ
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
8Котопоезд из Японии
08:21 (мск), источник: АиФ Омск

22 сентября в Омске состоится экологический велоквест «Зелёная миля»

Мероприятие приурочено к Всемирному дню без автомобиля.

22 сентября в 17.00 у центрального входа природного парка «Птичья гавань» (ул. Енисейская, 1 корп.2) стартует экологический велоквест «Зелёная миля». Событие приурочено к дню отказа от автомобиля, передаёт пресс-служба городского департамента культуры.

«Название квеста не случайно и имеет двойное значение. Это и напоминание о потрясающем романе Стивена Кинга. И подсказка на маршрут велоквеста, который пройдет по территории уникального природного парка “Птичья гавань” и парка культуры и отдыха им. 30-летия Победы. Для участников разработан маршрут протяженностью 10 км. На пути велоквестеров ждут контрольные точки с видеозагадками, ребусами, шифрами, QR-кодами, квазисинонимами, анаграммами, связанными с флорой и фауной Омского Прииртышья, природными памятниками города Омска», — рассказала начальник отдела развития и внешних коммуникаций Центральной городской библиотеки Надежда Кузнецова, организатор данной активности.

Чтобы заявиться участники должны представить команды, которым понадобятся велосипеды для передвижения по маршруту, смартфон с мобильным Интернетом, а также принадлежности для письма. Регистрация команд проходит в группе экологического велоквеста.

Однако, как сообщает омский Гидрометцентр в своём прогнозе на неделю, 22 сентября в Омске и области местами пройдут осадки, вплоть до мокрого снега. Температура днём будет держаться на уровне + 5… +10 градусов тепла, в вечернее и ночное время столбик термометра уйдёт в отрицательные значения. Такая погода может омрачить участие в мероприятии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Коксаки – типичный для курортов вирус. Эксперты
В Мексике из-за землетрясения остались без жилья дипломаты РФ
СМИ: Банк России готовится к санации Бинбанка
Делегация РФ покинула зал ГА ООН перед речью президента Литвы
Лавров рассказал о встрече с Тиллерсоном
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон снова собрался в Москву
Мадуро назвал Трампа «новым Гитлером»
Спорт
«Локомотив» готовится отстоять Кубок России Клубы РФПЛ вступают в борьбу за второй по значимости национальный футбольный трофей
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь