В Кузбассе нетрезвый мужчина уснул в железнодорожной колее
Человека обнаружили на перегоне станций
Человека обнаружили на перегоне станций
В Кемеровской области молодой человек, перебрав с алкоголем, уснул прямо на рельсах.
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Его разбудили и доставили в отдел, где выяснилось, что 20-летний житель Таштагола распивал алкоголь с товарищами, потом решил отправиться домой, но заблудился и уснул прямо на железной дороге. Между тем, родственники нарушителя были обеспокоены его отсутствием и уже собрались обратиться в полицию, чтобы начать официальный розыск. На молодого человека составили протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и передали полицейским из территориального отдела, куда обращались его родственники.