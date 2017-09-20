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07:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе нетрезвый мужчина уснул в железнодорожной колее

Человека обнаружили на перегоне станций Топки-Ишаново.

В Кемеровской области молодой человек, перебрав с алкоголем, уснул прямо на рельсах.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по СФО, мужчину, лежащего на рельсах на перегоне станций Топки-Ишаново, заметил машинист поезда. Он же сообщил об этом сотрудникам транспортной полиции. Прибывшие в указанное место сотрудники полиции обнаружили молодого человека, который крепко спал в железнодорожной колее.

Его разбудили и доставили в отдел, где выяснилось, что 20-летний житель Таштагола распивал алкоголь с товарищами, потом решил отправиться домой, но заблудился и уснул прямо на железной дороге. Между тем, родственники нарушителя были обеспокоены его отсутствием и уже собрались обратиться в полицию, чтобы начать официальный розыск. На молодого человека составили протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и передали полицейским из территориального отдела, куда обращались его родственники.

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