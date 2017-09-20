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08:12 (мск), источник: "Российская газета"

В ДВФУ создадут банк дальневосточных биомолекул для новых лекарств

В Дальневосточном федеральном университете создан Центр геномной и регенеративной медицины, сотрудники которого займутся исследованием биоразнообразия региона, созданием банка биомолекул для новых лекарств и внедрением инновационных методик диагностики и лечения в практическую медицину, сообщили в пресс-службе вуза.

Руководитель центра Александр Каганский отмечает, что биоразнообразие Дальнего Востока является ключевым преимуществом для развития геномной медицины в университете. Регион известен как одна из богатейших и сохранившихся в первозданном виде экосистем на Земле, и важно использовать этот потенциал.

— Здравоохранение тесно связано с биоразнообразием — разные виды содержат молекулы, которые являются основой потенциальных препаратов. С исчезновением биоразнообразия мы ежегодно теряем несколько важных лекарств, поэтому необходимо исследовать как можно больше видов на предмет их использования в медицине, — считает Александр Каганский.

По словам ученого, в центре уже начали собирать образцы микроорганизмов, исследовать их влияние на здоровье людей и создавать банк биомолекул для производства новых лекарств. В частности, здесь изучают действие экстрактов нескольких малоизученных дальневосточных организмов на развитие раковых клеток головного мозга человека. Каганский отметил, что в России такие научные эксперименты проводятся впервые.

Иностранными партнерами Центра геномной и регенеративной медицины выступают Лаборатория синтетической эпигенетики Эдинбургского университета (Великобритания) и Лаборатория молекулярной фармакологии Национального института рака (США).

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