В Новосибирске временно отменяют троллейбус № 36
Движение по маршруту закрывается с 20 по 30 сентября
Движение по маршруту закрывается с 20 по 30 сентября
В Новосибирске временно отменяют троллейбус № 36, с 20 по 30 сентября он не будет выходить на маршрут, об этом сообщили в
Временное закрытие маршрута связано с сужением проезжей части на 7,5 метра на улице Фрунзе напротив дома № 15 «а» и на 5 метров на перекрестке с улицей Мичурина. Движение ограничивается
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в мэрии.