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08:23 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске временно отменяют троллейбус № 36

Движение по маршруту закрывается с 20 по 30 сентября из-за сужения проезжей части на ул. Фрунзе, рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске временно отменяют троллейбус № 36, с 20 по 30 сентября он не будет выходить на маршрут, об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Временное закрытие маршрута связано с сужением проезжей части на 7,5 метра на улице Фрунзе напротив дома № 15 «а» и на 5 метров на перекрестке с улицей Мичурина. Движение ограничивается из-за аварийного ремонта теплотрассы.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в мэрии.

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