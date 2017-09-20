Синоптики обещают прохладную и дождливую среду
Уже в четверг 21 сентября в страну начнет поступать теплый воздух: в четверг по
Уже в четверг 21 сентября в страну начнет поступать теплый воздух: в четверг по
МИНСК, 20 сен — Sputnik. Прохладная сырая погода сохранится в Беларуси в среду 20 сентября — температура воздуха днем не превысит +19°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Сейчас погоду в республике определяют атмосферные фронты, по информации синоптиков меняться она начнет уже в четверг.
«В среду будет облачно с прояснениями, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди», — сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +13 до +19°С.
В Минке в среду также пройдет кратковременный дождь, а столбики термометров не поднимутся выше +16°С.
По данным Гидромета, уже 21 сентября в страну начнет поступать теплый воздух: в четверг по