Синоптики обещают прохладную и дождливую среду

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 сен — Sputnik. Прохладная сырая погода сохранится в Беларуси в среду 20 сентября — температура воздуха днем не превысит +19°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас погоду в республике определяют атмосферные фронты, по информации синоптиков меняться она начнет уже в четверг.

«В среду будет облачно с прояснениями, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +13 до +19°С.

В Минке в среду также пройдет кратковременный дождь, а столбики термометров не поднимутся выше +16°С.