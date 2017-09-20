Британский дизайнер придумал сумку в виде волосатого пуза
Британский дизайнер Альберт Пьюкиз (Albert Pukies) предложил поясную сумку, которая похожа на толстое пузо, выглядывающее
Британский дизайнер Альберт Пьюкиз (Albert Pukies) предложил поясную сумку, которая похожа на толстое пузо, выглядывающее
Пьюкиз изготовил тестовый экземпляр и сфотографировался, надев его на пояс. На снимках он достает из накладного живота банку пива, наушники и iPhone.
Дизайнер придумал шесть модификаций сумки. Помимо основной модели, которую он окрестил «Аллен», есть «Дерек» (чернокожий вариант), «Магнус», напоминающий пузо человека с крайней степенью ожирения, особенно волосатый «Шерман».
Идея получила популярность в социальных сетях, в том числе в китайском Weibo. По словам дизайнера, с ним уже связались компании, которые изготавливают сумки. Кроме того, он подумывает о сборе денег при помощи Kickstarter.
В апреле сообщалось, что пожилая китаянка носила свежую рыбу и другие продукты в подаренной внуком сумочке Louis Vuitton стоимостью более 1000 долларов.