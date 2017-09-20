Режим ЧС сняли в Пограничном и Михайловском районах Приморья

Источник: Вести Приморье

Режим ЧС продолжает действовать в четырех районах Приморья, пострадавших от сильных ливневых дождей в начале августа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте гражданской защиты Приморского края, режим ЧС снят в связи со стабилизацией обстановки, выполнением первоочередных аварийно-восстановительных работ.

«Режим чрезвычайной ситуации отменен на территориях Пограничного и Михайловского муниципальных районов», — сообщил заместитель директора департамента Валерий Максунов.

Отметим, на данный момент режим ЧС из-за августовских дождей продолжает действовать в четырех муниципалитетах — в Уссурийском городском округе, Хасанском, Надеждинском и Октябрьском районах.