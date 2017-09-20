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08:15 (мск), источник: Восток Медиа

Почти 30 тысяч хабаровчан захотели сдать нормы ГТО

Из них только пять тысяч человек на деле продемонстрировали свои умения.

Источник: Восток Медиа

На федеральном сайте, посвящённом сдаче норм ГТО, зарегистрировались уже около 30 тысяч жителей Хабаровска. Самую большую популярность комплекс набрал у студентов, но желающие нашлись и среди пожилых граждан.

По данным городского управления по физкультуре и спорту, больше всего база сайта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» содержит данных о жителях 18−24 лет, среди них — 7272 хабаровчанина, Вторая по популярности возрастная группа — от 13 до 15 лет, туда записались 6296 человек. Также за золотой знак хотят побороться 1391 житель от 30 до 40 лет. В категории «25−29 лет» пока всего 703 участника. О желании пройти комплекс также сообщили 12 хабаровчан старше 70 лет.

Как сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска, среди тех, кто прошёл регистрацию на сайте ГТО, к сдаче нормативов ГТО приступила только треть — 9647 человек. Чуть больше половины из них, 4937 горожан, уже выполнили все тесты. Всего же знаками отличия физкультурного комплекса ГТО с 2015 года отметили больше шести тысяч хабаровчан, из них около двух тысяч стали обладателями золотых знаков.

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