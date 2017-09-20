Почти 30 тысяч хабаровчан захотели сдать нормы ГТО

Источник: Восток Медиа

На федеральном сайте, посвящённом сдаче норм ГТО, зарегистрировались уже около 30 тысяч жителей Хабаровска. Самую большую популярность комплекс набрал у студентов, но желающие нашлись и среди пожилых граждан.

По данным городского управления по физкультуре и спорту, больше всего база сайта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» содержит данных о жителях 18−24 лет, среди них — 7272 хабаровчанина, Вторая по популярности возрастная группа — от 13 до 15 лет, туда записались 6296 человек. Также за золотой знак хотят побороться 1391 житель от 30 до 40 лет. В категории «25−29 лет» пока всего 703 участника. О желании пройти комплекс также сообщили 12 хабаровчан старше 70 лет.