Археологи изучат древнюю крепость в Приморье

«Линия государственной границы разделяет памятник пополам. Часть городища расположена на территории Хасанского района Приморья, часть — на территории КНР. Мы предложили коллегам из Института археологии города Цзилинь (КНР) провести совместные исследования, сейчас этот вопрос обсуждается», — рассказала заведующая отделом средневековой археологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Надежда Артемьева.

Изучение памятника началось в 2016 году. Крепость Шуйлюфэн в переводе с китайского означает «Пик водного потока». Исследователи предполагают, что крепость Шуйлюфэн была построена в 16−17 веках. По их словам, она являлась частью системы пограничной обороны государства Чосон, выполняя функции пограничного форта-заставы.