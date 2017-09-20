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08:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Археологи изучат древнюю крепость в Приморье

Российские и китайские археологи исследуют древнюю крепость Шуйлюфэн, которая расположена на границе Приморья и Китая, об этом сообщает ИА «Deita. ru» со ссылкой на Интерфакс.

Источник: ДЕЙТА

«Линия государственной границы разделяет памятник пополам. Часть городища расположена на территории Хасанского района Приморья, часть — на территории КНР. Мы предложили коллегам из Института археологии города Цзилинь (КНР) провести совместные исследования, сейчас этот вопрос обсуждается», — рассказала заведующая отделом средневековой археологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Надежда Артемьева.

Изучение памятника началось в 2016 году. Крепость Шуйлюфэн в переводе с китайского означает «Пик водного потока». Исследователи предполагают, что крепость Шуйлюфэн была построена в 16−17 веках. По их словам, она являлась частью системы пограничной обороны государства Чосон, выполняя функции пограничного форта-заставы.

Ирина Петрова.

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