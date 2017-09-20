Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Топ самых странных эпидемий
Младенец упал: насколько это опасно?
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Человек, который предотвратил ядерную войнуИстория Станислава Петрова — одного из главных героев холодной войны
Программу «Жди меня» закрыли
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Стройные ноги и осиная талия: Володина предстала в купальнике
"Ярсы" бьют на 12 тыс. км: СМИ про ответ Пентагона
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Лавров не дал Украине устроить провокацию – СМИ
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
1035 лет назад погибла Грейс Келли
08:37 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермской художественной галерее выбрали новый дом

Глава региона Максим Решетников посетил Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш». Здесь планируется разместить галерею и музейные фонды.

Источник: Вести - Пермь

Глава региона Максим Решетников и депутаты краевого парламента посетили Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш». Цель визита — изучить территорию предприятия, так как именно она в списке площадок, которые должны претерпеть кардинальные изменения в ближайшие несколько лет в рамках реконструкции городской набережной.

Во время загрузки произошла ошибка.

В планах краевых властей к 300-летию Перми создать вдоль пермской набережной комфортное городское пространство, что среди прочего, подразумевает перенос Горнозаводской железнодорожной ветки на участке от Перми-2 до станции Мотовилиха на правый берег. А непосредственно в здании завода планируется разместить художественную галерею и музейные фонды. Сейчас ведутся переговоры с Российскими железными дорогами о выкупе здания в краевую собственность.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 За непристойное предложение певец нанес 17 ножевых ранений
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
В Мексике из-за землетрясения остались без жилья дипломаты РФ
СМИ: Банк России готовится к санации Бинбанка
Делегация РФ покинула зал ГА ООН перед речью президента Литвы
Лавров рассказал о встрече с Тиллерсоном
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон снова собрался в Москву
Мадуро назвал Трампа «новым Гитлером»
Спорт
«Локомотив» готовится отстоять Кубок России Клубы РФПЛ вступают в борьбу за второй по значимости национальный футбольный трофей
Авто
Цена «Лады» дошла до 848 тысяч рублей C 19 сентября во всех салонах официальных дилеров Lada открывается приём заказов на универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею Фанаты героини высмеяли постеры новой экранизации с Алисией Викандер в главной роли
Недвижимость
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Две комнаты из одной: проект квартиры на 38 квадратах
Для россиян снизили ставку по ипотеке до 6,45%
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
5-летний сын Эвелины Бледанс сменил имидж У маленького Семена теперь новая прическа.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь