Суд оставил в силе штрафы для автомобилистов, кто нарушал разметку на Пугачевском тракте

При повороте со второстепенной дороги на главную водители срезали угол, если присмотреться, они так делают и сейчас, но сейчас здесь уже прерывистая разметка, а когда была сплошная — получалось, что авто находится на встречной полосе, за это и приходили штрафы.

Как удалось установить суду, сплошная разметка была нанесена в соответствии с ГОСТом, но те, кто привык ездить по кратчайшей траектории, ее просто игнорировали, иногда по нескольку раз в день. Каждый штраф за выезд на встречную — 5 тыс. руб., у некоторых водителей буквально за месяц накопились гигантские задолженности — до 100 тысяч. В итоге, неизвестные ночью с помощью черной краски превратили сплошную в прерывистую, камеры пришлось отключить на время разбирательств.

«После того, как я прибыл на этот перекресток впервые, я проехал его без каких- либо сложностей и подъем там действительно есть, но он не такой критичный, чтобы не увидеть горизонтальную разметку», — сказал и.о. начальника отдела дорожной инспекции управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Артем Кудашев.

Чтобы вникнуть в суть дела до конца, суд переместился из зала заседания непосредственно на место. Движение перекрыли и дорогу тщательно измерили.