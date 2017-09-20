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10:12 (мск), источник: Volga News

Суд оставил в силе штрафы для автомобилистов, кто нарушал разметку на Пугачевском тракте

В Куйбышевском суде Самары слушалось дело о штрафах для автомобилистов с Пугачевского тракта. На схеме четко видно, что траектория движения автомобиля проходит через сплошную линию.

При повороте со второстепенной дороги на главную водители срезали угол, если присмотреться, они так делают и сейчас, но сейчас здесь уже прерывистая разметка, а когда была сплошная — получалось, что авто находится на встречной полосе, за это и приходили штрафы.

Как удалось установить суду, сплошная разметка была нанесена в соответствии с ГОСТом, но те, кто привык ездить по кратчайшей траектории, ее просто игнорировали, иногда по нескольку раз в день. Каждый штраф за выезд на встречную — 5 тыс. руб., у некоторых водителей буквально за месяц накопились гигантские задолженности — до 100 тысяч. В итоге, неизвестные ночью с помощью черной краски превратили сплошную в прерывистую, камеры пришлось отключить на время разбирательств.

«После того, как я прибыл на этот перекресток впервые, я проехал его без каких- либо сложностей и подъем там действительно есть, но он не такой критичный, чтобы не увидеть горизонтальную разметку», — сказал и.о. начальника отдела дорожной инспекции управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Артем Кудашев.

Чтобы вникнуть в суть дела до конца, суд переместился из зала заседания непосредственно на место. Движение перекрыли и дорогу тщательно измерили.

Суд постановил: оставить без изменения, а доводы и жалобы без удовлетворения. За исходом этого дела пристально следил весь Куйбышевский район. Ведь оно могло стать прецедентом, похожих исков подано около сотни.

Если решение районного суда устоит в вышестоящей инстанции все выписанные штрафы водителям придется оплатить, а на спорном перекрестке принято решение вернуть на место сплошную разметку, положенную ГОСТом, и перенести светофор к самому краю границ проезжей части, чтобы больше ни у кого не было соблазна сгладить траекторию с нарушением правил, пишет vesti.ru.

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